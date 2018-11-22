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22 ноября 2018, 13:15



За прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска вывезено более семи тысяч тонн снега. Снегоуборка ведется в штатном режиме.

Одновременно на улицах и дорогах Большого Норильска работает до 70 единиц снегоуборочной техники. Такое количество снегоуборочной техники, при наличии видимости позволяет в считанные часы обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта. Так, на борьбу со снегом в Центральном районе выведено 12 автосамосвалов, два снегоочистителя «Рольба», пять комбинированных машин и столько же автогрейдеров. В итоге за прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска было вывезено более семи тысяч тонн снега, если этот объем снежной массы представлять визуально, то получится снежный вал длиной 11 километров и высотой один метр. Всего за зимний период с улиц и дорог вывозится до миллиона тонн снега. В первую очередь снег убирается с дорог, по которым осуществляется движение маршрутных автобусов, как правило, это основные улицы города: Ленинский проспект, Комсомольская, Талнахская, Лауреатов. Не забывают дорожники и о второстепенных или, как их еще называют, поперечных улицах, таких как Ленинградская, Советская, Московская, Павлова. Во время пурги проезды по этим улицам больше всего подвержены снежным заносам. Здесь снег убирается в ночное время, чтобы к утру обеспечить возможность проезда легковому транспорту и спецтехнике. «Сейчас снегоуборка ведется интенсивными темпами, – говорит Александр Аношкин, и. о. начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор». – Благодаря современной мобильной и универсальной снегоуборочной технике, парк которой регулярно обновляют наши дорожные службы, нам удается ликвидировать последствия пурги в течение четырех суток. В прошлые годы на снегоборьбу уходило до десяти суток. Работа по снегоуборке ведется круглосуточно, работают организации в две смены с восьми до 20 и с 20 до восьми часов утра. День, два - и город будет освобожден из снежного плена. Хочу поблагодарить сотрудников наших дорожных служб за работу в таких непростых условиях и автомобилистов за понимание».

Просмотров:169 Содержанием автодорог и улиц в Большом Норильске занимается две организации: УАДиС, который отвечает за автодорогу Норильск - Алыкель, и "Илан-Норильск", обслуживающий помимо Центрального района Талнах и Кайеркан, а также жилое образование Оганер. Общая протяженность всех автомобильных дорог и улиц, за содержание которых дорожные службы несут ответственность, составляет 158 километров 400 метров.Одновременно на улицах и дорогах Большого Норильска работает до 70 единиц снегоуборочной техники. Такое количество снегоуборочной техники, при наличии видимости позволяет в считанные часы обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта. Так, на борьбу со снегом в Центральном районе выведено 12 автосамосвалов, два снегоочистителя «Рольба», пять комбинированных машин и столько же автогрейдеров. В итоге за прошедшие сутки с улиц и дорог Большого Норильска было вывезено более семи тысяч тонн снега, если этот объем снежной массы представлять визуально, то получится снежный вал длиной 11 километров и высотой один метр. Всего за зимний период с улиц и дорог вывозится до миллиона тонн снега.В первую очередь снег убирается с дорог, по которым осуществляется движение маршрутных автобусов, как правило, это основные улицы города: Ленинский проспект, Комсомольская, Талнахская, Лауреатов. Не забывают дорожники и о второстепенных или, как их еще называют, поперечных улицах, таких как Ленинградская, Советская, Московская, Павлова. Во время пурги проезды по этим улицам больше всего подвержены снежным заносам. Здесь снег убирается в ночное время, чтобы к утру обеспечить возможность проезда легковому транспорту и спецтехнике.