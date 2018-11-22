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22 ноября 2018, 13:16



Штормовое предупреждение и ограничения на кайерканской автодороге сняты.

«19 ноября ситуация была более-менее стабильная, ограничивали движение только для легкового автотранспорта, но уже ближе к вечеру закрыли дорогу и для грузового. Ночью с 19 на 20 ноября ветер усилился, и утром 20 ноября движение было прекращено полностью», - рассказал Валерий Цыбульский, замначальника управления городского хозяйства и руководитель рабочих групп штаба «Шторм». В этот день утром в Алыкеле приземлился единственный самолет. Чтобы вывезти из аэропорта пассажиров этого рейса и сменный персонал, были привлечены 15 машин повышенной проходимости «Норильского промтранспорта». Вчера аэропорт возобновил работу. Для перевозки авиапассажиров вчера и сегодня выделялись дополнительные автобусы НПОПАТ. «21 ноября мы вывели во второй половине дня 16 дополнительных рейсов 33-го маршрута. Столько же сегодня утром, - сообщил Владислав Шевченко, замдиректора НПОПАТ. – Что касается перевозок пассажиров на талнахском направлении, то 20 ноября мы продолжали на нем работать, но с пониженной скоростью движения, а 21 ноября из-за дорожных условий и плохой видимости пришлось ввести ограничение на 24-м маршруте на участке рудник «Таймырский» - рудник «Октябрьский». По Центральному району были введены ограничения практически по всем маршрутам. 6-й и 11-й маршруты ездили только до ХКЦ. Автобусы № 15 маршрута ходили только до улицы Павлова, № 13 и 17 только до Зуб-горы, до медного завода автобусы № 5, 6 и 14 не доезжали, разворачивались на автовокзале или улице Красноярской. В сторону рудника «Заполярный» автобусы ходили только до рудоуправления». К настоящему времени из аэропорта отправлены все задержанные по метеоусловиям рейсы, все ограничения на дорогах города сняты, трасса Норильск - Алыкель открыта для движения всех видов транспорта. Автобусы НПОПАТ ходят по расписанию.

Просмотров:157 Напомним, штормовое предупреждение действовало в Норильске с 11 часов 19 ноября. Была созвана рабочая группа штаба «Шторм» для организации движения на автодороге Норильск – Кайеркан – Алыкель.«19 ноября ситуация была более-менее стабильная, ограничивали движение только для легкового автотранспорта, но уже ближе к вечеру закрыли дорогу и для грузового. Ночью с 19 на 20 ноября ветер усилился, и утром 20 ноября движение было прекращено полностью», - рассказал Валерий Цыбульский, замначальника управления городского хозяйства и руководитель рабочих групп штаба «Шторм».В этот день утром в Алыкеле приземлился единственный самолет. Чтобы вывезти из аэропорта пассажиров этого рейса и сменный персонал, были привлечены 15 машин повышенной проходимости «Норильского промтранспорта». Вчера аэропорт возобновил работу. Для перевозки авиапассажиров вчера и сегодня выделялись дополнительные автобусы НПОПАТ.«21 ноября мы вывели во второй половине дня 16 дополнительных рейсов 33-го маршрута. Столько же сегодня утром, - сообщил Владислав Шевченко, замдиректора НПОПАТ. – Что касается перевозок пассажиров на талнахском направлении, то 20 ноября мы продолжали на нем работать, но с пониженной скоростью движения, а 21 ноября из-за дорожных условий и плохой видимости пришлось ввести ограничение на 24-м маршруте на участке рудник «Таймырский» - рудник «Октябрьский». По Центральному району были введены ограничения практически по всем маршрутам. 6-й и 11-й маршруты ездили только до ХКЦ. Автобусы № 15 маршрута ходили только до улицы Павлова, № 13 и 17 только до Зуб-горы, до медного завода автобусы № 5, 6 и 14 не доезжали, разворачивались на автовокзале или улице Красноярской.В сторону рудника «Заполярный» автобусы ходили только до рудоуправления».К настоящему времени из аэропорта отправлены все задержанные по метеоусловиям рейсы, все ограничения на дорогах города сняты, трасса Норильск - Алыкель открыта для движения всех видов транспорта. Автобусы НПОПАТ ходят по расписанию.