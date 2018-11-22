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22 ноября 2018, 13:50



В норильские дворы вышло 25 единиц техники, которой предстоит устранить снежные заносы, образовавшиеся за два дня пурги.

«Из-за снежных заносов они также не могли попасть во все дворы, так что работы у них накопилось. Но сейчас дворы активно чистятся, работа идет в две смены (с 8.00 до 22.00). Завести одновременно технику во все дворы невозможно, для этого нужен более крупный парк. К тому же штормовое предупреждение было снято сегодня в 9.30 утра. В этой связи некоторые дворы уже хорошо вычищены, другие только ждут приход техники. Но работа идет, после очистки подъездных путей от снега освобождается остальная часть дворов. Некоторые управляющие компании уже приступили к вывозу снега, - отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ. - Вместе с тем снегоуборке серьезно мешает личный транспорт норильчан, припаркованный во дворах». Она также пояснила, что во время штормового предупреждения оперативные службы всех УК объезжали территории, реагируя на поступившие от горожан жалобы о разрушениях вследствие непогоды. Для более оперативной работы УК мониторят и социальные сети, а также проводят плановые рейды. «Даже во время непогоды кровельщики выходили на адреса, с которых поступали жалобы, и либо закрепляли железо, либо демонтировали листы, размещая их на чердаках, чтобы их не сорвало, и они не летали по улицам. Но согласно данным ЕДДС серьезных жалоб на кровли в эти два дня не было. В дни шторма работали в усиленном режиме и дворники, очищавшие крыльца подъездов. В пургу у них нет отдыха, как правило, они трудятся даже больше обычного», - заключила заместитель начальника УЖКХ. Теперь, когда пурга закончилась, пройдет внеочередной осмотр инженерами, отвечающими за эксплуатацию жилищного фонда, общего имущества домов (крыш, дверей, окон подъездов) чтобы еще раз оценить последствия пурги и устранить имеющиеся разрушения.

Просмотров:144 Главной задачей коммунальники называют очистку подъездных путей, чтобы обеспечить свободный доступ транспорта, в том числе оперативных служб, а также пешеходов к подъездам. Параллельно во дворы направлено 24 мусороуборочные машины, которые, работая в две смены, вывезут накопившиеся отходы.«Из-за снежных заносов они также не могли попасть во все дворы, так что работы у них накопилось. Но сейчас дворы активно чистятся, работа идет в две смены (с 8.00 до 22.00). Завести одновременно технику во все дворы невозможно, для этого нужен более крупный парк. К тому же штормовое предупреждение было снято сегодня в 9.30 утра. В этой связи некоторые дворы уже хорошо вычищены, другие только ждут приход техники. Но работа идет, после очистки подъездных путей от снега освобождается остальная часть дворов. Некоторые управляющие компании уже приступили к вывозу снега, - отметила Татьяна Шульгина, заместитель начальника УЖКХ. - Вместе с тем снегоуборке серьезно мешает личный транспорт норильчан, припаркованный во дворах».Она также пояснила, что во время штормового предупреждения оперативные службы всех УК объезжали территории, реагируя на поступившие от горожан жалобы о разрушениях вследствие непогоды. Для более оперативной работы УК мониторят и социальные сети, а также проводят плановые рейды.«Даже во время непогоды кровельщики выходили на адреса, с которых поступали жалобы, и либо закрепляли железо, либо демонтировали листы, размещая их на чердаках, чтобы их не сорвало, и они не летали по улицам. Но согласно данным ЕДДС серьезных жалоб на кровли в эти два дня не было. В дни шторма работали в усиленном режиме и дворники, очищавшие крыльца подъездов. В пургу у них нет отдыха, как правило, они трудятся даже больше обычного», - заключила заместитель начальника УЖКХ.Теперь, когда пурга закончилась, пройдет внеочередной осмотр инженерами, отвечающими за эксплуатацию жилищного фонда, общего имущества домов (крыш, дверей, окон подъездов) чтобы еще раз оценить последствия пурги и устранить имеющиеся разрушения.