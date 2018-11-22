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22 ноября 2018, 14:33



С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников повысятся на 4,3 процента. Соответствующая строка расходов уже запланирована в бюджете Норильска на 2019 год.

В расходной части бюджета учитывались федеральные решения о повышении зарплаты бюджетников. В 2019 году в Норильске, как и во всей стране, с 1 октября будет проиндексирована зарплата бюджетников на 4,3 процента. Речь здесь идет о тех работниках, которые не вошли в «майские» указы Президента РФ. В проекте бюджета Норильска запланированы 18 целевых программ, на которые выделят 18,2 млрд рублей. Одна из программ, направленная на развитие туризма, в 2019 году в Норильске начнет действовать впервые. Объём ее финансирования - 217,3 млн рублей, но эта цифра будет складываться не только из средств местного бюджета, большая часть поступит от «Норникеля», Агентства развития Норильска и предпринимателей. Основная часть бюджетных затрат - свыше 12 миллиардов рублей - придется на развитие социальной сферы и поддержку населения, а более шести млрд рублей - на развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики. 45 процентов расходов бюджета будет направлено на реализацию программы по развитию образования, куда также входит организация питания и детского отдыха. На развитие культуры выделят чуть менее миллиарда рублей, а на физкультуру и спорт порядка 800 миллионов. Дорожный фонд Норильска в 2019 году составит один миллиард 677 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на ремонт и содержание автомобильной сети города, в том числе на продолжение ремонта Юго-Западной объездной дороги, продолжение реконструкции дороги Норильск - Талнах, включая мост через Норилку, и ремонт еще четырех аварийных мостов. В сфере строительства запланирован ввод двух детских садов: одного в 2019 году, другого - в 2020-м. Начнется разработка проекта строительства нового здания гимназии № 4 и проекта реконструкции жилого дома на ул.Комсомольской, 20. Выслушав доклад Ирины Перетятко по проекту бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, депутаты в целом его одобрили. Как прокомментировал гость Норильска, секретарь красноярского регионального политического совета ВПП «Единая Россия» Алексей Додатко, в представленном проекте он увидел средства на реализацию одного из ключевых проектов партии - формирование комфортной городской среды, значительные средства направляются на поддержку и развитие массового спорта, как поддерживается молодёжь и отрасль культуры. «Работа над проектом бюджета велась Администрацией города с лета. Постарались учесть все пожелания норильчан, максимально включить в бюджет проведение работ по ремонтам и благоустройству. Бюджет получился сбалансированным и социально ориентированным, сохранены все обязательства перед населением, направленные на улучшение жизнедеятельности Норильска. Приоритетными направлениями по-прежнему остаются социальная сфера и ремонты - финансирование всех этих программ остаётся на должном уровне», - подчеркнул секретарь норильского местного отделения ВПП «Единая Россия» Николай Жигулин. В дальнейшем проект бюджета пройдет процедуру публичных слушаний, после чего будет рассмотрен на декабрьской сессии городского Совета в трёх чтениях.

Просмотров:163 Предваряя публичные слушания, основные показатели проекта главного финансового документа города - бюджета Норильска на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов, рассмотрели депутаты фракции «Единая Россия». Как рассказала депутатам заместитель главы Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко, доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 18 млрд 31 млн рублей, что на 61 млн больше, чем в году нынешнем. Расходы ориентировочно составят 18 млрд 780 млн рублей, а дефицит бюджета таким образом - 748,9 млн рублей.В расходной части бюджета учитывались федеральные решения о повышении зарплаты бюджетников. В 2019 году в Норильске, как и во всей стране, с 1 октября будет проиндексирована зарплата бюджетников на 4,3 процента. Речь здесь идет о тех работниках, которые не вошли в «майские» указы Президента РФ.В проекте бюджета Норильска запланированы 18 целевых программ, на которые выделят 18,2 млрд рублей. Одна из программ, направленная на развитие туризма, в 2019 году в Норильске начнет действовать впервые. Объём ее финансирования - 217,3 млн рублей, но эта цифра будет складываться не только из средств местного бюджета, большая часть поступит от «Норникеля», Агентства развития Норильска и предпринимателей.Основная часть бюджетных затрат - свыше 12 миллиардов рублей - придется на развитие социальной сферы и поддержку населения, а более шести млрд рублей - на развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики. 45 процентов расходов бюджета будет направлено на реализацию программы по развитию образования, куда также входит организация питания и детского отдыха. На развитие культуры выделят чуть менее миллиарда рублей, а на физкультуру и спорт порядка 800 миллионов.Дорожный фонд Норильска в 2019 году составит один миллиард 677 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на ремонт и содержание автомобильной сети города, в том числе на продолжение ремонта Юго-Западной объездной дороги, продолжение реконструкции дороги Норильск - Талнах, включая мост через Норилку, и ремонт еще четырех аварийных мостов. В сфере строительства запланирован ввод двух детских садов: одного в 2019 году, другого - в 2020-м. Начнется разработка проекта строительства нового здания гимназии № 4 и проекта реконструкции жилого дома на ул.Комсомольской, 20.Выслушав доклад Ирины Перетятко по проекту бюджета Норильска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, депутаты в целом его одобрили. Как прокомментировал гость Норильска, секретарь красноярского регионального политического совета ВПП «Единая Россия» Алексей Додатко, в представленном проекте он увидел средства на реализацию одного из ключевых проектов партии - формирование комфортной городской среды, значительные средства направляются на поддержку и развитие массового спорта, как поддерживается молодёжь и отрасль культуры.В дальнейшем проект бюджета пройдет процедуру публичных слушаний, после чего будет рассмотрен на декабрьской сессии городского Совета в трёх чтениях.