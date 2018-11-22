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22 ноября 2018, 14:45



Специалисты Роскачества рассказали, как выбирать красную икру.

В первую очередь необходимо обратить внимание на дату производства. Хорошая икра будет произведена в то время, когда рыба семейства лососевых идет на нерест, то есть с середины мая до декабря. Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая этому периоду, то продукт приготовлен из замороженных ястыков. Ястык — это тонкая прочная пленка с икрой рыб. Банку с икрой стоит осмотреть на наличие внешних повреждений. Если она вздута, то в продукте есть недопустимые виды микробов. Идеальная температура для хранения икры - от –4 до –6 градусов. Также эксперты советуют икру, купленную в жестяной таре и уже открытую, переложить в другую посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять из-за окисления металла. Стоит помнить, что срок хранения открытой банки икры в холодильнике — одна неделя.

Просмотров:127 Накануне новогодних праздников эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасна красная икра, которая сейчас есть в продаже на российских прилавках. Кроме того, специалисты дали несколько рекомендаций по поводу выбора и хранения этого любимого всеми деликатеса, сообщает НИА-Красноярск.В первую очередь необходимо обратить внимание на дату производства. Хорошая икра будет произведена в то время, когда рыба семейства лососевых идет на нерест, то есть с середины мая до декабря. Если на упаковке икры стоит дата, не соответствующая этому периоду, то продукт приготовлен из замороженных ястыков. Ястык — это тонкая прочная пленка с икрой рыб.Банку с икрой стоит осмотреть на наличие внешних повреждений. Если она вздута, то в продукте есть недопустимые виды микробов.Идеальная температура для хранения икры - от –4 до –6 градусов.Также эксперты советуют икру, купленную в жестяной таре и уже открытую, переложить в другую посуду: в заводской упаковке ее не рекомендуется оставлять из-за окисления металла. Стоит помнить, что срок хранения открытой банки икры в холодильнике — одна неделя.