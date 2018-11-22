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22 ноября 2018, 15:30



Вернулась домой через неделю. В Норильске во время прогулки ветром унесло йоркширского терьера.

Вернулся хвостатый путешественник домой только через неделю. Оказывается, прохожий заметил его в снегу и подобрал, а увидев объявление, вернул собаку хозяевам.

Просмотров:203 Случилось это 13 ноября около 20 часов во дворе дома № 7 на улице Талнахской. Отметим, в этот день в городе с семи утра было объявлено штормовое предупреждение. Дул сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Одним из них и унесло собаку мелкой породы. Разыскать питомца, как говорится, по горячим следам, не получилось. Потеряв надежду сделать это самостоятельно, хозяева развесили объявления по району. Появилось фото собачки с объявлением о пропаже и в соцсетях.Вернулся хвостатый путешественник домой только через неделю. Оказывается, прохожий заметил его в снегу и подобрал, а увидев объявление, вернул собаку хозяевам.