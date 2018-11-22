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22 ноября 2018, 16:09



Уже сегодня вечером станут известны победители Всероссийского фестиваля-конкурса аудиовизуальных искусств «Полярная сова». Однако интрига раскроется только 23 ноября - в день закрытия фестиваля.

Погода немного скорректировала время отсмотра присланных работ: председатель жюри Сергей Серегин прилетел сегодня из Москвы, только вчера вечером до нас смогли добраться заместители председателя жюри, документалист Александр Калашников (Красноярск) и Евгений Селиванов, директор киностудии «Поиск», возглавляющий ежегодный анимационный фестиваль «Жар-птица» (Новосибирска). Норильское судейство представляют главный редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова и видеоинженер Дворца культуры Андрей Раздевилов. За неполный день жюри отсмотрело половину из 83 присланных на конкурс сюжетов и фильмов. Норильск в «арсенале» фестиваля представлен несколькими школами, студией «Перемена» и КВКО «Экран». «Недостаточно в этом году социальных роликов, - делится впечатлениями председатель жюри фестиваля Сергей Серегин. - Наиболее занимательна, как всегда, анимация, отсмотреть 53 работы в этом жанре нам предстоит сегодня после обеда. Это рукотворный жанр, его, грубо говоря, трудно испортить. В целом нам, безусловно, нравится, что дети на доступном им языке говорят о простых человеческих ценностях, о том, что их волнует, пытаются размышлять о чем-то злободневном. Сегодня мы видели фильмы, в которых подход был то серьезным - например, в фильме о гражданской войне из города Лысьва, то игровой - сюжеты из Норильска и Красноярья. Особенно хороши всегда те работы, за которыми чувствуется ребенок, его взгляд на то, что его окружает. Любое произведение - посыл, какое-то сообщение, месседж этому миру. Желательно, чтобы оно было искренним. Другое дело, что отношение авторов и особенно их наставников к фестивалю все-таки, на наш взгляд, должно быть более ответственным». Напомним, в рамках фестиваля гости «Совы» проведут две творческие встречи. Сегодня в 18.00 в зале публичной библиотеки документалист из Красноярска Александр Калашников представит свой документальный фильм «Жесткая сцепка». Завтра, 23 ноября, в КВКО «Экран» в 15.00 с руководителями норильских творческих объединений встретится директор новосибирской студии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации Евгений Селиванов. О том, попадут работы северных авторов в «топ» конкурса, а также то, какие фильмы окажутся призерами и победителями «Полярной совы», «Заполярная правда» узнает первой и поспешит сообщить своему читателю.

Просмотров:109 Напомним, с 19 по 23 ноября в нашем городе проходит 15-й по счету фестиваль-конкурс, куда дети и подростки до 18 лет из разных уголков России присылают фильмы разных жанров - игровые, анимационные, документальные.Погода немного скорректировала время отсмотра присланных работ: председатель жюри Сергей Серегин прилетел сегодня из Москвы, только вчера вечером до нас смогли добраться заместители председателя жюри, документалист Александр Калашников (Красноярск) и Евгений Селиванов, директор киностудии «Поиск», возглавляющий ежегодный анимационный фестиваль «Жар-птица» (Новосибирска). Норильское судейство представляют главный редактор «Заполярной правды» Татьяна Глебова и видеоинженер Дворца культуры Андрей Раздевилов.За неполный день жюри отсмотрело половину из 83 присланных на конкурс сюжетов и фильмов. Норильск в «арсенале» фестиваля представлен несколькими школами, студией «Перемена» и КВКО «Экран».«Недостаточно в этом году социальных роликов, - делится впечатлениями председатель жюри фестиваля Сергей Серегин. - Наиболее занимательна, как всегда, анимация, отсмотреть 53 работы в этом жанре нам предстоит сегодня после обеда. Это рукотворный жанр, его, грубо говоря, трудно испортить. В целом нам, безусловно, нравится, что дети на доступном им языке говорят о простых человеческих ценностях, о том, что их волнует, пытаются размышлять о чем-то злободневном. Сегодня мы видели фильмы, в которых подход был то серьезным - например, в фильме о гражданской войне из города Лысьва, то игровой - сюжеты из Норильска и Красноярья. Особенно хороши всегда те работы, за которыми чувствуется ребенок, его взгляд на то, что его окружает. Любое произведение - посыл, какое-то сообщение, месседж этому миру. Желательно, чтобы оно было искренним. Другое дело, что отношение авторов и особенно их наставников к фестивалю все-таки, на наш взгляд, должно быть более ответственным».Напомним, в рамках фестиваля гости «Совы» проведут две творческие встречи. Сегодня в 18.00 в зале публичной библиотеки документалист из Красноярска Александр Калашников представит свой документальный фильм «Жесткая сцепка». Завтра, 23 ноября, в КВКО «Экран» в 15.00 с руководителями норильских творческих объединений встретится директор новосибирской студии «Поиск», исполнительный директор Ассоциации детских студий мультипликации Евгений Селиванов.О том, попадут работы северных авторов в «топ» конкурса, а также то, какие фильмы окажутся призерами и победителями «Полярной совы», «Заполярная правда» узнает первой и поспешит сообщить своему читателю.