Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 ноября 2018, 16:33



Почти 80 млн рублей незаконно растратило Красноярское отделение Пенсионного фонда России.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлено, что в 2017 году ОПФР по Красноярскому краю было приобретено здание в Ленинском районе г. Красноярска для размещения в нем непосредственно УПФР по Ленинскому району. Помещение общей площадью более 1700 кв. м было куплено у юридического лица по заведомо завышенной цене - за 130 млн рублей. При этом экспертизой установлено, что его фактическая стоимость составляет 54 млн рублей. Таким образом, только с одной сделки 76 млн рублей, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, оказались выведенными из государственной казны. Стоит отметить, что приобретение состоялось в нарушение конкурсной процедуры в части обоснования начальной максимальной цены контракта, что привело к завышению стоимости более чем в 2,5 раза», - сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на пресс-службу ведомства. В региональном Пенсионном фонде, а также в жилых помещениях, принадлежащих должностным и юридическим лицам, тем или иным образом причастным к данному преступлению, прошли обыски. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению конкретных лиц, причастных к заключению указанного контракта.

Просмотров:147 Незаконное расходование денежных средств отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю, принадлежащих бюджету Российской Федерации, выявили сотрудники краевого УФСБ.«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ установлено, что в 2017 году ОПФР по Красноярскому краю было приобретено здание в Ленинском районе г. Красноярска для размещения в нем непосредственно УПФР по Ленинскому району. Помещение общей площадью более 1700 кв. м было куплено у юридического лица по заведомо завышенной цене - за 130 млн рублей. При этом экспертизой установлено, что его фактическая стоимость составляет 54 млн рублей. Таким образом, только с одной сделки 76 млн рублей, принадлежащих Пенсионному фонду РФ, оказались выведенными из государственной казны. Стоит отметить, что приобретение состоялось в нарушение конкурсной процедуры в части обоснования начальной максимальной цены контракта, что привело к завышению стоимости более чем в 2,5 раза», - сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на пресс-службу ведомства.В региональном Пенсионном фонде, а также в жилых помещениях, принадлежащих должностным и юридическим лицам, тем или иным образом причастным к данному преступлению, прошли обыски. В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению конкретных лиц, причастных к заключению указанного контракта.