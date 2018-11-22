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22 ноября 2018, 16:43



В Норильске под суд отправится мужчина, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В июле текущего года в ночное время в районе Оганера сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением нетрезвого 31-летнего местного жителя. Как установили инспекторы ДПС, в 2015 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года норильскими полицейскими задержано 318 нетрезвых водителей. В отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 39 уголовных дел.

Просмотров:110 В Норильске задержан очередной нетрезвый водитель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.В июле текущего года в ночное время в районе Оганера сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Лада Приора» под управлением нетрезвого 31-летнего местного жителя. Как установили инспекторы ДПС, в 2015 году он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено в Норильский городской суд. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Стоит отметить, что за 10 месяцев текущего года норильскими полицейскими задержано 318 нетрезвых водителей. В отношении водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии, возбуждено 39 уголовных дел.