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22 ноября 2018, 17:42



Школа актерского мастерства открылась в Норильске при поддержке Агентства развития Норильска

Учредитель Школы актерского мастерства - фонд "Живая классика", который ежегодно проводит в 85 регионах России одноименный конкурс юных чтецов. Всероссийское литературное соревнование длится с февраля, когда начинаются школьные этапы, по май, когда по 3 победителя от каждого региона отправляются на финал конкурса в МДЦ "Артек". "Все участники конкурса "Живая классика" по всей стране - безусловно, талантливы. Но многие из них совершают ошибки - одни при выборе текста, другие - с актерскими движениями во время выступления, третьи неверно подбирают интонации, читая "с выражением". Курс, предлагаемый Школой актерского мастерства, поможет юным чтецам избежать всех этих оплошностей, выбрать, почувствовать и правильно подать авторские тексты через свое видение", - отметили в фонде "Живая классика". В 2018 году организатором Школы актерского мастерства в северном городе выступает Агентство развития Норильска. "Школа актерского мастерства - это уникальная возможность для молодых норильских чтецов пройти обучение сразу у трех педагогов ГИТИСа и подготовиться к участию во Всероссийском конкурсе "Живая классика". Занятия в Школе актерского мастерства, безусловно, повышают шансы северян на победу в конкурсе", - пояснила Алена Иванова, специалист направления "Социокультурные проекты" АНО "Агентство развития Норильска". Тарас Белоусов подготовил для подростков из Норильска курс по актерскому мастерству, за время которого ребята познакомятся с таким понятием как внутренняя техника актера, которая включает в себя множество элементов, например, работа с вниманием и воображением, общение на сцене и в жизни, работа с партнером и развитие эмоциональной памяти, снятие физических зажимов во время выступления. Руслан Насибулин презентует юным норильчанам программу по сценическому движению. Это курс на раскрепощение собственного тела, подачу материала через жесты, мимику, пластику. Ольга Шубина, педагог по сценической речи, научит слушателей курса управлять своим голосом, играть, но не переигрывать интонациями, чувствовать и подавать текст через понимание и осознание. Упражнения курса направлены как на постановку голоса, так и на правильную подачу. Проект "Школа актерского мастерства" реализуется при поддержке компании "Норникель".

Просмотров:79 Занятия для подростков северного города с начала этой недели проходят на базе Молодежного центра, их проводят Тарас Белоусов, Руслан Насибулин и Ольга Шубина. За две недели обучение пройдут 800 юных норильчан.Учредитель Школы актерского мастерства - фонд "Живая классика", который ежегодно проводит в 85 регионах России одноименный конкурс юных чтецов. Всероссийское литературное соревнование длится с февраля, когда начинаются школьные этапы, по май, когда по 3 победителя от каждого региона отправляются на финал конкурса в МДЦ "Артек"."Все участники конкурса "Живая классика" по всей стране - безусловно, талантливы. Но многие из них совершают ошибки - одни при выборе текста, другие - с актерскими движениями во время выступления, третьи неверно подбирают интонации, читая "с выражением". Курс, предлагаемый Школой актерского мастерства, поможет юным чтецам избежать всех этих оплошностей, выбрать, почувствовать и правильно подать авторские тексты через свое видение", - отметили в фонде "Живая классика".В 2018 году организатором Школы актерского мастерства в северном городе выступает Агентство развития Норильска."Школа актерского мастерства - это уникальная возможность для молодых норильских чтецов пройти обучение сразу у трех педагогов ГИТИСа и подготовиться к участию во Всероссийском конкурсе "Живая классика". Занятия в Школе актерского мастерства, безусловно, повышают шансы северян на победу в конкурсе", - пояснила Алена Иванова, специалист направления "Социокультурные проекты" АНО "Агентство развития Норильска".Тарас Белоусов подготовил для подростков из Норильска курс по актерскому мастерству, за время которого ребята познакомятся с таким понятием как внутренняя техника актера, которая включает в себя множество элементов, например, работа с вниманием и воображением, общение на сцене и в жизни, работа с партнером и развитие эмоциональной памяти, снятие физических зажимов во время выступления.Руслан Насибулин презентует юным норильчанам программу по сценическому движению. Это курс на раскрепощение собственного тела, подачу материала через жесты, мимику, пластику. Ольга Шубина, педагог по сценической речи, научит слушателей курса управлять своим голосом, играть, но не переигрывать интонациями, чувствовать и подавать текст через понимание и осознание. Упражнения курса направлены как на постановку голоса, так и на правильную подачу.Проект "Школа актерского мастерства" реализуется при поддержке компании "Норникель".