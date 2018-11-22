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22 ноября 2018, 17:58



Гоголь нам в помощь. 1 и 2 декабря в Норильском Заполярном театре драмы пройдет премьера спектакля «Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя

Артисты сами не знают, что будет в финале – действие может завернуться весьма неожиданно, как в программе «Давай поженимся», которую тут цитируют как не самый лучший символ времени. Самому режиссеру «интересно с Гоголем». И при этом он констатирует: «Я шучу, когда говорю, что этот автор веселый. Да и история эта про неизбывное одиночество, из которого никогда не выбраться. Мир меняется, но проблема социофобии, отсутствия коммуникации, нежелания одного человека открыться перед другим жива. В итоге все останутся одни». Се ля ви. Здесь нет ни сюртуков, ни кринолинов. Декорации аскетичны, костюмы минималистичны, отовсюду «веет холодком». Пьеса из 19-го века опять «легла» на современность – слишком многое повторяется или не уходит никуда. Петр Шерешевский дал своей «Женитьбе» подзаголовок «Совершенно невероятное событие». «Душа человеческая, как и 200 лет назад, жаждет тепла, любви, но страх любых «других» оказывается сильнее. Вообще, когда читаешь материал, то кажется, что перед тобой просто анекдот: человек хотел жениться, но в последний момент сбежал из-под венца. Однако послевкусием по прочтению остается щемящее ощущение какой-то безысходности, печали и одиночества. Когда берешься за классический текст, отстоящий от тебя во времени, всегда пытаешься найти созвучие: как это «вчера» резонирует с днем сегодняшним. И нам показалось важным именно это ощущение одиночества», - подчеркивает Шерешевский. Напомним, «Женитьба» - не первая постановка Петра Шерешевского в Норильске. Его спектакль «Дядя Ваня», выпущенный в нашей «маяковке» в 2017 году, был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска» в семи номинациях – в том числе, и за режиссуру. «Мы делаем спектакль про одиночество, про то, что, даже собираясь вместе, мы чудовищно разобщены. Сейчас вроде бы нет института, когда свахи выдают замуж и женят, зато есть куча всяких программ типа «Давай поженимся» или «Замуж за Бузову»… Мы играем современных людей, по сути самих себя, только поставленных в другие условия. Тут даже декорации – холодные, пустые, как порою мир… В моем персонаже есть черты и свойства натуры, присущие Обломову, поэтому большую часть времени на сцене я провожу в лежании и созерцании. Мой герой – прокрастинатор, он живет здесь и сейчас: то есть сейчас надо чем-то позаниматься, но только не делами. Знакомо, правда?», - рассказал исполнитель роли Подколесина Павел Авдеев.

Просмотров:69 Уже больше месяца над постановкой работает питерский режиссер Петр Шерешевский в команде с художниками Фемистоклом и Ольгой Атмадзас и Александром Рязанцевым.Артисты сами не знают, что будет в финале – действие может завернуться весьма неожиданно, как в программе «Давай поженимся», которую тут цитируют как не самый лучший символ времени. Самому режиссеру «интересно с Гоголем». И при этом он констатирует: «Я шучу, когда говорю, что этот автор веселый. Да и история эта про неизбывное одиночество, из которого никогда не выбраться. Мир меняется, но проблема социофобии, отсутствия коммуникации, нежелания одного человека открыться перед другим жива. В итоге все останутся одни». Се ля ви.Здесь нет ни сюртуков, ни кринолинов. Декорации аскетичны, костюмы минималистичны, отовсюду «веет холодком». Пьеса из 19-го века опять «легла» на современность – слишком многое повторяется или не уходит никуда. Петр Шерешевский дал своей «Женитьбе» подзаголовок «Совершенно невероятное событие».Напомним, «Женитьба» - не первая постановка Петра Шерешевского в Норильске. Его спектакль «Дядя Ваня», выпущенный в нашей «маяковке» в 2017 году, был номинирован на Национальную театральную премию «Золотая Маска» в семи номинациях – в том числе, и за режиссуру.