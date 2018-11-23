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23 ноября 2018, 09:28



Глава Ненецкого автономного округа предложил разделить понятия Арктической зоны и Крайнего Севера.

Он отметил, что понятие "Крайний Север" подразумевает, скорее, климатические условия, которые определяют особое отношение к хозяйствованию и, как следствие, требуют особого регулирования. "Арктическая зона" в свою очередь - понятие сугубо экономическое. Оно включает в себя те регионы, которые могут дать добавленную стоимость для развития Северного морского пути и которые непосредственно прилегают к транспортной артерии. "Это, на мой взгляд, важно сегодня разделять", - цитирует А. Цыбульского пресс-служба. По его словам, дискуссии на тему, является ли Арктическая зона территорией Крайнего Севера, затянулись и требуют чёткого определения во всех документах, касающихся стратегического планирования в российской Арктике. А. Цыбульский также подчеркнул, что в настоящее время изменились исходные условия освоения Арктики, что требует изменения подхода как к её промышленному освоению, так и к вопросам обеспечения комфортных условий для населения, живущего в северных регионах.

Просмотров:154 С такой инициативой глава округа выступил на пленарном заседании федерального форума "Дни Арктики в Москве".Он отметил, что понятие "Крайний Север" подразумевает, скорее, климатические условия, которые определяют особое отношение к хозяйствованию и, как следствие, требуют особого регулирования. "Арктическая зона" в свою очередь - понятие сугубо экономическое. Оно включает в себя те регионы, которые могут дать добавленную стоимость для развития Северного морского пути и которые непосредственно прилегают к транспортной артерии."Это, на мой взгляд, важно сегодня разделять", - цитирует А. Цыбульского пресс-служба.По его словам, дискуссии на тему, является ли Арктическая зона территорией Крайнего Севера, затянулись и требуют чёткого определения во всех документах, касающихся стратегического планирования в российской Арктике.А. Цыбульский также подчеркнул, что в настоящее время изменились исходные условия освоения Арктики, что требует изменения подхода как к её промышленному освоению, так и к вопросам обеспечения комфортных условий для населения, живущего в северных регионах.