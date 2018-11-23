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23 ноября 2018, 09:45



Статистики сообщили о снижении уровня жизни в Красноярском крае.

Всего в сентябре 2018 г. денежные доходы жителей края составили 70,5 млрд руб. Это меньше на 1,6%, чем в сентябре 2017 г. При этом денежные расходы населения составили 67 млрд руб. и уменьшились на 2%. В итоге превышение денежных доходов населения над расходами составило 3,5 млрд руб. 66% от всех доходов жители тратят на покупки товаров, 18% – на оплату услуг, а 16% идут на уплату обязательных платежей и взносов. Ранее аналитики выявили, что более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов.

Просмотров:145 В Красноярском крае снизился уровень жизни: реальные доходы жителей уменьшились на 6%. Как сообщили в Красноярскстате, реальные доходы жителей в сентябре 2018 г. по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года уменьшились на 6%. Напомним, это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.Всего в сентябре 2018 г. денежные доходы жителей края составили 70,5 млрд руб. Это меньше на 1,6%, чем в сентябре 2017 г. При этом денежные расходы населения составили 67 млрд руб. и уменьшились на 2%.В итоге превышение денежных доходов населения над расходами составило 3,5 млрд руб. 66% от всех доходов жители тратят на покупки товаров, 18% – на оплату услуг, а 16% идут на уплату обязательных платежей и взносов. Ранее аналитики выявили, что более 20% россиян живут в условиях жесткой экономии и могут купить на свою зарплату лишь необходимый набор продуктов.