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23 ноября 2018, 09:47



Два заместителя министров назначены в правительстве Красноярского края.

Распоряжение, подписанное первым заместителем губернатора, главой правительства региона Юрием Лапшиным, вступило в силу, сообщает официальный портал администрации Красноярского края.

Просмотров:145 Согласно распоряжению правительства региона, Михаил Родиков назначен заместителем министра здравоохранения Красноярского края сроком на три года. Заместителем министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края также на три года назначен Евгений Едимичев.Распоряжение, подписанное первым заместителем губернатора, главой правительства региона Юрием Лапшиным, вступило в силу, сообщает официальный портал администрации Красноярского края.