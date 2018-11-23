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23 ноября 2018, 09:51



В связи с гибелью депутата Законодательного собрания Красноярского края Алексея Клешко сессию перенесли с 23 ноября на 6 декабря.

Также будет рассмотрен закон о компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам. Теперь он будет касаться не только врачей, но и среднего медицинского персонала – фельдшеров и медицинских сестер. Также депутаты обсудят вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению.

Просмотров:146 В связи с трагическим уходом из жизни вице-спикера Законодательного собрания Алексея Клешко депутатами краевого парламента было решено перенести очередную сессию с 23 ноября на 6 декабря. Депутатам предстоит рассмотреть около двух десятков вопросов. Один из ключевых пунктов повестки – обсудить во втором чтении проект закона края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов». Также планируется обсудить проекты изменений в региональные законы «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Красноярском крае», «Об особо охраняемых природных территориях в Красноярском крае», «О содействии занятости населения в Красноярском крае».Также будет рассмотрен закон о компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским работникам. Теперь он будет касаться не только врачей, но и среднего медицинского персонала – фельдшеров и медицинских сестер. Также депутаты обсудят вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению.