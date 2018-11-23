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Большой Аргиш

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
23 ноября 2018, 09:58

В России установили дополнительную административную ответственность за злоупотребление организатором публичного мероприятия правом на его проведение.


Федеральным законом от 30.10.2018 № 377-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ).
Согласно новым требованиям Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» на организаторов публичных мероприятий возложена обязанность по уведомлению органа, согласовавшего публичное мероприятие, об отказе от его проведения, а также определен срок такого уведомления. Также организатор публичного мероприятия в случае отказа от его проведения обязан проинформировать об этом граждан.
КоАП РФ дополнен статьей 20.2.3, согласно которой невыполнение организатором публичного мероприятия обязанностей по информированию граждан об отказе от проведения публичного мероприятия или по представлению в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления уведомления о принятии решения об отказе от проведения публичного мероприятия, несвоевременное представление в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления такого уведомления либо подача организатором публичного мероприятия уведомления о проведении публичного мероприятия без цели его проведения влечет наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

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09:47   Два заместителя министров назначены в правительстве Красноярского края. 09:45   Статистики сообщили о снижении уровня жизни в Красноярском крае.
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 22 ноября 2018 
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16:43   В Норильске под суд отправится мужчина, повторно севший за руль в состоянии алкогольного опьянения. 16:33   Почти 80 млн рублей незаконно растратило Красноярское отделение Пенсионного фонда России.
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 21 ноября 2018 
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