В планах на 2019–2025 годы – повышение эффективности, безопасности производства и его объемов, переход к долгосрочному росту, запуск комплексной экологической программы и многое другое. Основные задачи, приоритеты и результаты работы были представлены инвестиционному сообществу в Лондоне на ежегодном Дне стратегии.
Напомним, нынешняя стратегия «Норникеля» была принята ровно 5 лет назад, в 2013 году, и фокусировалась на росте первоклассных активов компании в Заполярье. Они будут играть ключевую роль и на новом стратегическом этапе в 2019-м (до 2025 года).
Важнейшим стратегическим приоритетом на этот период выбрано повышение операционной эффективности производства. Богатая ресурсная база Заполярного филиала с высоким содержанием в руде основных металлов и низкая себестоимость местного производства в сравнении с другими предприятиями обеспечивают компании весомые конкурентные преимущества.
К 2020 году производство металлов в «Норникеле» должно вырасти на 5–8%, производительность труда – на 12–15%.
Базой для роста станет модернизация и реконфигурация производств, которая велась на протяжении последних 5 лет и будет продолжена в ближайший период.
Завершение этапа реконфигурации позволит «Норникелю» приступить и к разработке достаточно амбициозных планов долгосрочного роста.
Так, к 2025 году увеличение производства цветных металлов может достичь 15%, а металлов платиновой группы – до 25%.
Таким образом «Норникель» планирует удовлетворить растущий спрос на палладий, никель и медь в автомобильной промышленности.
Рост должен быть обеспечен увеличением объемов добычи на рудниках Талнахского месторождения, расширением Талнахской обогатительной фабрики и развитием «Южного кластера» – инвестиции в эти проекты оцениваются в $1,5 млрд. Принять решения об этих вложениях компания намерена в 2019 году. При этом общая сумма капитальных затрат с 2019 по 2022 год планируется на уровне $10,5–11,5 млрд.
«Мы идентифицировали ряд интересных возможностей по созданию дополнительной акционерной стоимости как в горной добыче, так и в более глубоких переделах и будем тщательно прорабатывать их в ближайшее время», – отметил на Дне инвестора президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Стоит отметить, что у «Норникеля» есть планы и по новым проектам роста: к примеру, горный проект «Арктический палладий» может стать крупнейшим промышленным кластером мира.
Главным стратегическим приоритетом на ближайшие годы в «Норникеле» назвали охрану труда, промышленную безопасность и защиту окружающей среды. Ключевой пункт комплексной экологической программы 2019–2023 годов – «Серный проект». Он подразумевает модернизацию серного производства на медном и строительство новых мощностей на Надеждинском металлургическом заводе.
В результате его реализации выбросы диоксида серы в Норильске сократятся к 2023 году в 4 раза.
Два года назад закрытие никелевого завода в черте города уже привело к уменьшению выбросов на 11%, а в границах жилой зоны – на 30–35%.
«Норникель» намерен стать лидером не только по уровню и объему экологических программ: технологическое лидерство в горной отрасли мира ему обеспечат программы по цифровизации бизнеса, которые уже начаты и должны окупиться в течение 2 лет.
С 2020 года прирост показателя EBITDA прогнозируется на уровне $200–300 млн ежегодно. Впрочем, похожих результатов удалось достичь и в 2018 году: увеличение EBITDA предположительно составит $300 млн. Это результат роста производства и повышения производительности труда.
«Я верю в то, что новый стратегический цикл, в который входит наша компания, сделает «Норникель» историей роста в глазах инвестиционного сообщества. Наши амбициозные планы подкреплены стабильной финансовой моделью и стратегией, которая основана на долгосрочных конкурентных преимуществах наших первоклассных активов…
Мы подтверждаем наши обязательства по всем социальным и экологическим проектам и приложим все усилия для того, чтобы стать одним из лидеров российского горно-металлургического сектора по вкладу в рост экономики страны», – заключил Владимир Потанин.
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