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23 ноября 2018, 10:10



Анатолий Цыкалов: «Мы стремимся к тому, чтобы все медицинские услуги, доступные населению больших городов, стали также доступны и жителям северных территорий».

Конференция проходит один раз в два года и собирает экспертов в вопросах эффективного применения информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни на Крайнем Севере. Участниками научного форума стали представители северных и арктических регионов России, Норвегии, Шотландии. На пленарном заседании международной конференции выступил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. «Красноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации. Огромные межселенные территории, проблема транспортной доступности – все это затрудняет оказание медицинской помощи населению. И потому мы активно работаем над внедрением современных технологий во все области медицины», – отметил Анатолий Цыкалов. Заместитель председателя правительства края рассказал о региональной телемедицинской системе, в рамках которой врачебные организации Арктической зоны имеют возможность проводить отложенные телемедицинские консультации, осуществляют удаленное динамическое наблюдение пациентов по основным направлениям медицинской деятельности. Кроме того, активно внедряются системы видеоконференц-связи, ведется региональный архив медицинских изображений, с использованием которых проводятся отложенные телемедицинские консультации по рентгенологии и травмам. Результаты работы по внедрению телемедицинских технологий уже есть. Так, в населенных пунктах арктической зоны края отмечено устойчивое ежегодное снижение показателей смертности и заболеваемости, снижается необходимость обращений за врачебной помощью. «Телемедицина – направление, которое призвано сделать Север ближе. Мы стремимся к тому, чтобы все медицинские услуги, доступные населению больших городов, стали также доступны и жителям отдаленных территорий. Это наша общая задача – и органов власти, и практикующих врачей, и научного медицинского сообщества», – отметил Анатолий Цыкалов.

Просмотров:130 Вопросы телемедицины обсудили в столице Ненецкого автономного округа - городе Нарьян-Маре на III Международной научно-практической конференции «Арктическая телемедицина».Конференция проходит один раз в два года и собирает экспертов в вопросах эффективного применения информационно-коммуникационных технологий для улучшения качества жизни на Крайнем Севере. Участниками научного форума стали представители северных и арктических регионов России, Норвегии, Шотландии.На пленарном заседании международной конференции выступил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. «Красноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации. Огромные межселенные территории, проблема транспортной доступности – все это затрудняет оказание медицинской помощи населению. И потому мы активно работаем над внедрением современных технологий во все области медицины», – отметил Анатолий Цыкалов.Заместитель председателя правительства края рассказал о региональной телемедицинской системе, в рамках которой врачебные организации Арктической зоны имеют возможность проводить отложенные телемедицинские консультации, осуществляют удаленное динамическое наблюдение пациентов по основным направлениям медицинской деятельности. Кроме того, активно внедряются системы видеоконференц-связи, ведется региональный архив медицинских изображений, с использованием которых проводятся отложенные телемедицинские консультации по рентгенологии и травмам.Результаты работы по внедрению телемедицинских технологий уже есть. Так, в населенных пунктах арктической зоны края отмечено устойчивое ежегодное снижение показателей смертности и заболеваемости, снижается необходимость обращений за врачебной помощью.«Телемедицина – направление, которое призвано сделать Север ближе. Мы стремимся к тому, чтобы все медицинские услуги, доступные населению больших городов, стали также доступны и жителям отдаленных территорий. Это наша общая задача – и органов власти, и практикующих врачей, и научного медицинского сообщества», – отметил Анатолий Цыкалов.