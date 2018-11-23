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23 ноября 2018, 10:13



199 первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ назначена краевая стипендия.

Ребята смогут сохранить за собой право на ее получение и при переходе на последующие курсы в случае успешной учебы. Так, в этом учебном году 231 студент второго и третьего курсов продолжат получать краевую выплату, которая была им установлена при поступлении в 2016 и 2017 годах. Напомним, что действие этого закона распространяется на 96 направлений обучения. Так, не менее 225 баллов необходимо набрать для получения ежемесячных выплат студентам, обучающимся по 12 направлениям: «Физика», «Агрономия», «Ветеринария», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Электроэнергетика и электротехника» и другие. Не менее 240 баллов необходимо набрать студентам, поступившим на 64 специальности, среди которых «Прикладная информатика», «Строительство», «Машиностроение», «Педиатрия», «Металлургия», «Биотехнологии», «Инноватика», «Журналистика», «Педагогическое образование», «Биология», «Педиатрия», «Физическая культура» и другие. Пороговое значение в 260 баллов утверждено для 20 направлений подготовки: «Социальная работа», «Музыкально-инструментальное искусство», «Компьютерная безопасность», «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность», «Живопись», «Скульптура», «Графика» и другие. Размер краевой ежемесячной стипендии на сегодняшний день составляет 5 тысяч рублей. Выплата была учреждена для того, чтобы талантливые выпускники выбирали для дальнейшего обучения вузы Красноярского края и не уезжали в другие регионы.

Просмотров:137 В 2018 учебном году 199 студентов очной формы обучения из 7 вузов Красноярского края стали получателями краевой стипендии. Ежемесячные денежные выплаты назначены ребятам, которые поступили в вузы края с высокими баллами ЕГЭ. Перечень направлений подготовки и специальностей, а также необходимое количество баллов устанавливаются ежегодно правительством края.Ребята смогут сохранить за собой право на ее получение и при переходе на последующие курсы в случае успешной учебы. Так, в этом учебном году 231 студент второго и третьего курсов продолжат получать краевую выплату, которая была им установлена при поступлении в 2016 и 2017 годах.Напомним, что действие этого закона распространяется на 96 направлений обучения. Так, не менее 225 баллов необходимо набрать для получения ежемесячных выплат студентам, обучающимся по 12 направлениям: «Физика», «Агрономия», «Ветеринария», «Лесное дело», «Ландшафтная архитектура», «Электроэнергетика и электротехника» и другие.Не менее 240 баллов необходимо набрать студентам, поступившим на 64 специальности, среди которых «Прикладная информатика», «Строительство», «Машиностроение», «Педиатрия», «Металлургия», «Биотехнологии», «Инноватика», «Журналистика», «Педагогическое образование», «Биология», «Педиатрия», «Физическая культура» и другие.Пороговое значение в 260 баллов утверждено для 20 направлений подготовки: «Социальная работа», «Музыкально-инструментальное искусство», «Компьютерная безопасность», «Лечебное дело», «Правоохранительная деятельность», «Живопись», «Скульптура», «Графика» и другие.Размер краевой ежемесячной стипендии на сегодняшний день составляет 5 тысяч рублей. Выплата была учреждена для того, чтобы талантливые выпускники выбирали для дальнейшего обучения вузы Красноярского края и не уезжали в другие регионы.