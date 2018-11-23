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23 ноября 2018, 10:36



Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» завершится выставкой в Норильске. А пока эстафету приняла Пермь.

«Это шестая выставка проекта. Она охватывает период более 400 лет и рассказывает о судьбе огромного региона, сила которого умножалась многократно именно недрами - это металлы, соль и многое другое. Плюс один из акцентов выставки - мультикультурность, которая сложилась благодаря смешению многих народов на Урале», - сообщила Юлия Кантор. На выставке представлены исторические документы, произведения декоративно-прикладного искусства, литье, живопись, украшения, а также впервые демонстрируется коллекция древностей из Бояновского могильника, в котором встречались даже византийские и иранские изделия. Экспозиция рассказывает об освоении этих мест, о том, какие торговые пути проходили по Пермской земле, о христианизации населения, о вкладе в российскую историю династий Демидовых и Строгановых. Хронологически выставка охватывает период с Х века до 1917 года. Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья. В нем участвуют музеи девяти городов и регионов, которые в течение 2017-2019 годов организуют выставки. Проект уже представили в Великом Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Омске. Завершится проект выставками в Мурманске, Архангельске и Норильске. Выставки в разных городах объединены общей тематикой, они затрагивают широкий круг тем - от археологии и изобразительного искусства до пропаганды и военной истории, но каждая экспозиция отличается по содержанию, делая акцент на истории и культуре того региона, в котором она проходит.

Просмотров:122 Выставка «Предчувствие севера. Пермский путь», которая рассказывает об освоении региона с географической, исторической и культурной точек зрения, открылась в четверг в Пермской художественной галерее. Она организована при поддержке компании «Норильский никель» в рамках межмузейного проекта «Освоение Севера: тысяча лет успеха», который охватывает девять городов, рассказала ТАСС доктор исторических наук и научный руководитель гуманитарных проектов «Норникеля» Юлия Кантор.«Это шестая выставка проекта. Она охватывает период более 400 лет и рассказывает о судьбе огромного региона, сила которого умножалась многократно именно недрами - это металлы, соль и многое другое. Плюс один из акцентов выставки - мультикультурность, которая сложилась благодаря смешению многих народов на Урале», - сообщила Юлия Кантор.На выставке представлены исторические документы, произведения декоративно-прикладного искусства, литье, живопись, украшения, а также впервые демонстрируется коллекция древностей из Бояновского могильника, в котором встречались даже византийские и иранские изделия. Экспозиция рассказывает об освоении этих мест, о том, какие торговые пути проходили по Пермской земле, о христианизации населения, о вкладе в российскую историю династий Демидовых и Строгановых. Хронологически выставка охватывает период с Х века до 1917 года.Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» направлен на привлечение интереса к истории русского Заполярья. В нем участвуют музеи девяти городов и регионов, которые в течение 2017-2019 годов организуют выставки. Проект уже представили в Великом Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге, Выборге и Омске. Завершится проект выставками в Мурманске, Архангельске и Норильске.Выставки в разных городах объединены общей тематикой, они затрагивают широкий круг тем - от археологии и изобразительного искусства до пропаганды и военной истории, но каждая экспозиция отличается по содержанию, делая акцент на истории и культуре того региона, в котором она проходит.