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23 ноября 2018, 12:22



В Норильске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.

В Талнахе 3 декабря в 18.30 в Талнахской городской библиотеке пройдет развлекательная программа для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Пусть будет все, как в доброй сказке!», подготовленная сотрудниками КДЦ им. Вл. Высоцкого. Юных зрителей встретят волонтеры в костюмах героев мультфильмов, предлагая сфотографироваться и поучаствовать в игро-танцах. Ведущие развлекательной программы - мальчик Коля, Баба-яга и добрая Фея - в легкой игровой форме научат ребят дорожить дружбой, фантазировать, поддерживать друг друга в самых разных ситуациях. В Кайеркане члены общества инвалидов района «Живое сердце» в качестве почетных гостей приглашены 1 декабря в 17.00 на VII ежегодный фестиваль эстрадного вокала «Хорошие песни». В рамках фестиваля выступят талантливые жители района с ограниченными возможностями здоровья. По окончании концерта за круглым столом состоится вечер-встреча «Вам дарим доброту и радость». В кафе КДЦ за чашкой чая артисты и почетные гости праздника смогут обменяться впечатлениями о «Хороших песнях», принять участие в музыкальной викторине и вспомнить знакомые мелодии. Организаторы подготовили для участников круглого стола сертификаты на посещение благотворительного киносеанса, который состоится 3 декабря в 18.00 в МБУК «КДЦ «Юбилейный».

Просмотров:105 В Центральном районе 30 ноября в 18.00 в Большом зале Городского центра культуры состоится праздничный концерт «Яркие люди!». Через призму мировых достижений людей с ограниченными возможностями в области музыки, литературы, живописи и спорта зрители увидят, что нет ничего невозможного. В программе концерта будут представлены творческие номера лучших коллективов Городского центра культуры и учреждений города, поздравления от Зонального центра социального обслуживания глухих и реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория». В фойе выставочного зала пройдет выставка декоративно-прикладных работ членов Норильского общества инвалидов.В Талнахе 3 декабря в 18.30 в Талнахской городской библиотеке пройдет развлекательная программа для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Пусть будет все, как в доброй сказке!», подготовленная сотрудниками КДЦ им. Вл. Высоцкого. Юных зрителей встретят волонтеры в костюмах героев мультфильмов, предлагая сфотографироваться и поучаствовать в игро-танцах. Ведущие развлекательной программы - мальчик Коля, Баба-яга и добрая Фея - в легкой игровой форме научат ребят дорожить дружбой, фантазировать, поддерживать друг друга в самых разных ситуациях.В Кайеркане члены общества инвалидов района «Живое сердце» в качестве почетных гостей приглашены 1 декабря в 17.00 на VII ежегодный фестиваль эстрадного вокала «Хорошие песни». В рамках фестиваля выступят талантливые жители района с ограниченными возможностями здоровья. По окончании концерта за круглым столом состоится вечер-встреча «Вам дарим доброту и радость». В кафе КДЦ за чашкой чая артисты и почетные гости праздника смогут обменяться впечатлениями о «Хороших песнях», принять участие в музыкальной викторине и вспомнить знакомые мелодии. Организаторы подготовили для участников круглого стола сертификаты на посещение благотворительного киносеанса, который состоится 3 декабря в 18.00 в МБУК «КДЦ «Юбилейный».