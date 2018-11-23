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23 ноября 2018, 12:39



В Норильске автоинспекторы проверили пассажирский транспорт.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по пресечению нарушений правил водителями общественного транспорта в целях повышения безопасности пассажирских перевозок на территории Норильска.

Просмотров:121 Госавтоинспекторы подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Сотрудники ГИБДД проверили около 40 транспортных средств, задействованных перевозкой пассажиров. Во время рейдового мероприятия инспекторами отдельной роты ДПС было составлено 7 административных материалов за различные нарушения в области правил дорожного движения. В рамках административных расследований дорожные полицейские привлекли к ответственности 5 нарушителей правил пользования ремнями безопасности, еще два водителя автобусов были привлечены за нечитаемый регистрационный знак и за нарушение правил пользования световыми приборами.Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать по пресечению нарушений правил водителями общественного транспорта в целях повышения безопасности пассажирских перевозок на территории Норильска.