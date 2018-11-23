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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
15:42 Парламент согласовал кандидатуру защитника коренных малочисленных народов Севера.
15:26 Почетным знаком «Материнская слава» наградили 15 многодетных жительниц края.
15:14 Первый Арктический турнир Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Норильска и Дудинки пройдет в эти выходные.
14:47 Цветаевские чтения пройдут в норильской публичной библиотеке завтра, 24 ноября.
13:49 На автодороге Норильск-Талнах в ДТП, которое произошло накануне, пострадал человек.
12:56 Опубликована программа мастер-классов предновогоднего фестиваля мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест», которые проведут гости из Коломны.
12:39 В Норильске автоинспекторы проверили пассажирский транспорт.
12:22 В Норильске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов.
10:36 Проект «Освоение Севера: тысяча лет успеха» завершится выставкой в Норильске. А пока эстафету приняла Пермь.
10:13 199 первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ назначена краевая стипендия.
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