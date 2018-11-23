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23 ноября 2018, 12:56



Опубликована программа мастер-классов предновогоднего фестиваля мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест», которые проведут гости из Коломны.

В эти выходные, 24 ноября (в 14, 15 и 16 часов) и 25 ноября (в 13, 14, 15 и 16 часов) в Музее Норильска пройдут экскурсия-знакомство с коломенскими традициями, мастер-классы «Изготовление фунтика со смоквой», «Музейная почта». Продолжительность 1 час. 1 и 2 декабря в 13, 15 и 17 часов для детей старше 10 лет состоятся мастер-классы «Историческая елочная игрушка в технике папье-маше». Продолжительность 1 час 40 минут. Формовке коломенского калача будут учить 8 и 9 декабря в 11, 13, 15 и 17 часов. Все мастер-классы будут проходить в Музее Норильска (Ленинский, 14) бесплатно, но на них важно записаться по телефону 46-52-78 или по WhatsApp: 89134904591 (Юлия Римская).

Просмотров:109 Норильчан приглашают подготовиться к празднику заранее и сделать вместе самые лучшие подарки ручной работы для родных и близких.В эти выходные, 24 ноября (в 14, 15 и 16 часов) и 25 ноября (в 13, 14, 15 и 16 часов) в Музее Норильска пройдут экскурсия-знакомство с коломенскими традициями, мастер-классы «Изготовление фунтика со смоквой», «Музейная почта». Продолжительность 1 час.1 и 2 декабря в 13, 15 и 17 часов для детей старше 10 лет состоятся мастер-классы «Историческая елочная игрушка в технике папье-маше». Продолжительность 1 час 40 минут.Формовке коломенского калача будут учить 8 и 9 декабря в 11, 13, 15 и 17 часов.Все мастер-классы будут проходить в Музее Норильска (Ленинский, 14) бесплатно, но на них важно записаться по телефону 46-52-78 или по WhatsApp: 89134904591 (Юлия Римская).