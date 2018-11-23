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23 ноября 2018, 13:49



На автодороге Норильск-Талнах в ДТП, которое произошло накануне, пострадал человек.

По предварительной версии 49-летний водитель внедорожника «Тойота», который находился в состоянии алкогольного опьянения, неверно выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на ВАЗ 2104, остановившийся из-за затора. В результате столкновения пострадал 53-летний пассажир «Жигулей». С места происшествия пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Виновник аварии и другие участники дорожного движения не пострадали. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и в очередной раз призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасный стиль вождения, учитывать дорожную обстановку и погодные условия.

Просмотров:138 ЧП произошло накануне, 22 ноября, около 19 часов вечера на третьем километре автодороги Норильск-Талнах, недалеко от аварийного моста с оборудованной объездной дорогой. В это время здесь образовалась пробка.По предварительной версии 49-летний водитель внедорожника «Тойота», который находился в состоянии алкогольного опьянения, неверно выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на ВАЗ 2104, остановившийся из-за затора. В результате столкновения пострадал 53-летний пассажир «Жигулей». С места происшествия пострадавший госпитализирован в городскую больницу. Виновник аварии и другие участники дорожного движения не пострадали.Сейчас полицейские выясняют обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия и в очередной раз призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасный стиль вождения, учитывать дорожную обстановку и погодные условия.