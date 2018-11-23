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23 ноября 2018, 14:47



Цветаевские чтения пройдут в норильской публичной библиотеке завтра, 24 ноября.

Цветаевские произведения прозвучат в музыкальном сопровождении: поэму "Чародей" прочтет Наталья Баулина, отрывок из "Стеньки Разина прозвучит в исполнении Константина Комарова, "Поэму горы" читает Лариса Роот. Ведет вечер Аркадий Соколов. Любителей Цветаевой ждут в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в эту субботу, 24 ноября, в 18.30. Вход для всех желающих свободный.

Просмотров:67 Это традиционная поэтическая встреча, которая проходит каждый год. Вот уже 14-й сезон подряд его готовят участники литературного объединения "Водолей". Режиссер-постановщик такого мини-театра при литературном сообществе - его руководитель Татьяна Шайбулатова.Цветаевские произведения прозвучат в музыкальном сопровождении: поэму "Чародей" прочтет Наталья Баулина, отрывок из "Стеньки Разина прозвучит в исполнении Константина Комарова, "Поэму горы" читает Лариса Роот. Ведет вечер Аркадий Соколов.Любителей Цветаевой ждут в публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в эту субботу, 24 ноября, в 18.30. Вход для всех желающих свободный.