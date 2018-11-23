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23 ноября 2018, 15:14



Первый Арктический турнир Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Норильска и Дудинки пройдет в эти выходные.

Это первый за историю возрожденного в 2014 году комплекса ГТО турнир, в котором примут участие жители двух муниципальных образований Красноярского края. Арктический турнир пройдет по спортивной программе, состоящей из 4 испытаний комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин.); наклон вперед из положения стоя на гимнастической тумбе; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.); прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Абсолютное личное первенство среди участников будет определяться раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах спортивной программы в соответствии со 100-очковой таблицей оценки результатов. Участники, занявшие 1-3-е места в абсолютном личном первенстве среди мужчин и женщин в спортивной программе, будут награждены грамотами и медалями. Команде, занявшей 1-е место, вручат переходящий кубок ГТО, всех участников наградят сувенирной продукцией в фирменном стиле ГТО. На церемонии открытия Арктического турнира будут вручены знаки отличия ГТО жителям Норильска. Также центр ГТО представит команду Норильска, которая примет участие в региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с 6 по 10 декабря в Красноярске. В составе команды 12 участников (мужчины и женщины возрастных категорий: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше). Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке благотворительного фонда «Мир новых возможностей» ГМК «Норильский никель» и благотворительного фонда «Территория добра».

Просмотров:67 Старт назначен на 16.00 в субботу, 24 ноября, на легкоатлетическом манеже Дворца спорта «Арктика».Это первый за историю возрожденного в 2014 году комплекса ГТО турнир, в котором примут участие жители двух муниципальных образований Красноярского края. Арктический турнир пройдет по спортивной программе, состоящей из 4 испытаний комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 мин.); наклон вперед из положения стоя на гимнастической тумбе; поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин.); прыжок в длину с места толчком двумя ногами.Абсолютное личное первенство среди участников будет определяться раздельно среди мужчин и женщин по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах спортивной программы в соответствии со 100-очковой таблицей оценки результатов.Участники, занявшие 1-3-е места в абсолютном личном первенстве среди мужчин и женщин в спортивной программе, будут награждены грамотами и медалями.Команде, занявшей 1-е место, вручат переходящий кубок ГТО, всех участников наградят сувенирной продукцией в фирменном стиле ГТО.На церемонии открытия Арктического турнира будут вручены знаки отличия ГТО жителям Норильска.Также центр ГТО представит команду Норильска, которая примет участие в региональном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» с 6 по 10 декабря в Красноярске. В составе команды 12 участников (мужчины и женщины возрастных категорий: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше).Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке благотворительного фонда «Мир новых возможностей» ГМК «Норильский никель» и благотворительного фонда «Территория добра».