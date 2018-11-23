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23 ноября 2018, 15:26



Почетным знаком «Материнская слава» наградили 15 многодетных жительниц края.

Сегодня же в преддверии Дня матери заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов торжественно вручил 15 многодетным жительницам края почетный знак «Материнская слава». «Поздравляю вас с наступающим праздником. Сегодня в преддверии Дня матери мы традиционно чествуем многодетных родителей. Этот праздник мы встречаем с особым чувством – чувством признания к материнскому труду, воспитанию детей, сохранению тепла домашнего очага. Материнское тепло с первой минуты жизни согревает каждого из нас. Вручаемая сегодня награда – это знак особой признательности за ваш ежедневный подвиг в воспитании детей», – сказал в своем обращении заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов. Почетный знак «Материнская слава» присваивается семьям, в которых воспитываются семь и более детей. В 2018 году этой награды удостоены женщины из Красноярска, Минусинска, Канского, Каратузского, Нижнеингашского, Иланского, Новоселовского и Манского районов. Самая многодетная из представленных к награде женщин – Раиса Калашникова из Иланского района. Она воспитала 12 детей. Все они уже выросли, и теперь у Раисы Николаевны растут 26 внуков. Также Алексей Подкорытов вручил почетные грамоты губернатора края главам семейств за положительный опыт в воспитании детей и сохранение крепких семейных традиций. Нагрудный знак Красноярского края «Материнская слава» был учрежден 8 ноября 2007 года. С 2007 по 2018 год почетным знаком награждены 232 женщины. Помимо единовременного денежного вознаграждения, которое в 2018 году составляет 14 583 рублей, семьи, награжденные знаком «Материнская слава» и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право на денежную выплату на приобретение жилья. Такие выплаты уже получили 108 многодетных семей. Средний размер единовременной денежной выплаты составляет 2,3 млн рублей, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.

Просмотров:63 В число награжденных в этом году норильчанки не вошли. В предыдущие же годы знаком были отмечены пять жительниц Норильска: Ольга Мацепуро, Елена Серова, Елена Зайнилова, Татьяна Новикова и Тамара Семеняка.Сегодня же в преддверии Дня матери заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов торжественно вручил 15 многодетным жительницам края почетный знак «Материнская слава».«Поздравляю вас с наступающим праздником. Сегодня в преддверии Дня матери мы традиционно чествуем многодетных родителей. Этот праздник мы встречаем с особым чувством – чувством признания к материнскому труду, воспитанию детей, сохранению тепла домашнего очага. Материнское тепло с первой минуты жизни согревает каждого из нас. Вручаемая сегодня награда – это знак особой признательности за ваш ежедневный подвиг в воспитании детей», – сказал в своем обращении заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов.Почетный знак «Материнская слава» присваивается семьям, в которых воспитываются семь и более детей. В 2018 году этой награды удостоены женщины из Красноярска, Минусинска, Канского, Каратузского, Нижнеингашского, Иланского, Новоселовского и Манского районов.Самая многодетная из представленных к награде женщин – Раиса Калашникова из Иланского района. Она воспитала 12 детей. Все они уже выросли, и теперь у Раисы Николаевны растут 26 внуков.Также Алексей Подкорытов вручил почетные грамоты губернатора края главам семейств за положительный опыт в воспитании детей и сохранение крепких семейных традиций.Нагрудный знак Красноярского края «Материнская слава» был учрежден 8 ноября 2007 года. С 2007 по 2018 год почетным знаком награждены 232 женщины. Помимо единовременного денежного вознаграждения, которое в 2018 году составляет 14 583 рублей, семьи, награжденные знаком «Материнская слава» и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право на денежную выплату на приобретение жилья. Такие выплаты уже получили 108 многодетных семей. Средний размер единовременной денежной выплаты составляет 2,3 млн рублей, сообщили в министерстве социальной политики Красноярского края.