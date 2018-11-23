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23 ноября 2018, 15:42



Парламент согласовал кандидатуру защитника коренных малочисленных народов Севера.

Кандидатуру Пальчина предложил уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов. Он рассказал о том, что Семен Пальчин проработал в своей должности 10 лет, и в декабре истекает срок его полномочий. За эти годы Пальчин доказал эффективность учрежденного института уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае. Сессия единодушно согласовала назначение Пальчина на должность уполномоченного. Семен Яковлевич прошел путь от оленевода, бригадира оленеводческой бригады, руководителя хозяйства до заместителя губернатора Таймыра, избирался депутатом Верховного Совета СССР. С 2008 года является уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Красноярского края.

Просмотров:32 Сегодня на сессии Законодательного собрания региона согласовали кандидатуру Семена Пальчина на должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае.Кандидатуру Пальчина предложил уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов. Он рассказал о том, что Семен Пальчин проработал в своей должности 10 лет, и в декабре истекает срок его полномочий. За эти годы Пальчин доказал эффективность учрежденного института уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае.Сессия единодушно согласовала назначение Пальчина на должность уполномоченного.Семен Яковлевич прошел путь от оленевода, бригадира оленеводческой бригады, руководителя хозяйства до заместителя губернатора Таймыра, избирался депутатом Верховного Совета СССР. С 2008 года является уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Красноярского края.