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23 ноября 2018, 16:02



Краевой бюджет на 2019-2021 годы принят в первом чтении. После проведения Универсиады акценты бюджетной политики сместятся в сторону городов и районов края.

Выступая перед депутатами, заместитель председателя правительства края - министр финансов края Владимир Бахарь рассказал, что в основу расчета доходов краевого бюджета положен прогноз социально-экономического развития края, предполагающий незначительный рост цен на бюджетообразующие металлы. В 2019 году курс доллара запланирован на уровне 63,9 рубля, цена на нефть – на уровне 63,4 доллара, сообщили в министерстве финансов края. С учетом данного сценария налоговые и неналоговые доходы в 2019 году прогнозируются в сумме около 200 млрд рублей с дальнейшим ростом на 3-5% ежегодно. Основой роста экономики станет реализация крупных проектов в добывающем секторе, металлургии, нефтепереработке, лесном комплексе. Объем инвестиций в крае в 2019 году увеличится до 450,8 млрд рублей, к концу прогнозного периода достигнет около 500 млрд рублей. Как отметил Владимир Бахарь, во внесенном проекте краевого бюджета объем дотаций и целевых средств из федерального бюджета предусмотрен ниже, чем в текущем году. Это связано с завершением мероприятий по подготовке к Универсиаде, а также тем, что значительные объемы федеральных средств еще не распределены между регионами. Расходы краевого бюджета сформированы по программному принципу, т. е. предполагают финансирование 22 государственных программ. Безусловным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных действующим законодательством. Проиндексирован целый ряд социально значимых расходов. «Проект бюджета предусматривает рост расходов на обеспечение увеличенного с 1 сентября 2018 года минимального размера оплаты труда и его повышение с 1 января 2019 года до 18 048 рублей в центральных и южных районах края с учетом дифференциации по территориям края. Продолжится выполнение достигнутых целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы, обозначенных в указах президента. Также с 1 октября 2019 года запланирована индексация зарплаты всех остальных работников – тех, кто не подпадает под указы и повышение МРОТ – на 4,3%. Дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с увеличением заработной платы в 2019 году составит около 9,5 млрд рублей», – отметил вице-премьер. После проведения Универсиады акценты бюджетной политики сместятся в сторону городов и районов края. «Новой задачей бюджетной политики является содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. Управленческие и финансовые ресурсы мы направим на поддержку территорий и развитие локальной экономики», – рассказал Владимир Бахарь. В проект бюджета включены социальные объекты, в том числе те, строительство которых в предыдущие годы откладывалось. В ближайшие три года будут строиться 15 школ, 9 детских садов и 4 спортивных зала в школах. Начнется строительство нескольких спортивных объектов в территориях. Планируется возведение 41 ФАПа, начало строительства поликлиники и двух родильных домов. Предусмотрено продолжение реставрации объектов культурного наследия в Енисейске к 400-летию города. Планируется обновление двух судов речного флота, ремонт аэропорта в Хатанге. Возобновляется программа переселения граждан из аварийного жилья. По словам вице-премьера, новацией бюджетной политики на предстоящий период станет выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в новом майском указе президента. «На сегодняшний день краю уже выделены дополнительные федеральные средства на национальные проекты, которые учтены в представленной правительством края поправке, – подчеркнул Владимир Бахарь. – С учетом этого доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются в 2019 году на 9,7 млрд рублей, в 2020 году – на 5,3 млрд рублей, в 2021 году – на 12 млрд рублей». Дополнительно выделенные средства будут распределены ко второму чтению проекта бюджета. Параметры проекта главного финансового документа на 2019 год с учетом поправки выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 13,4 млрд рублей. «Важно, что мы продолжаем политику снижения дефицита. В 2020 году он составит 8,9 млрд рублей, а в 2021 году планируется выход на бездефицитный бюджет», – отметил Владимир Бахарь. После обсуждения депутаты Законодательного собрания края проголосовали за предложенные изменения. Дальнейшее постатейное рассмотрение проекта краевого бюджета на 2019-2021 годы продолжится в профильных комитетах парламента. Второе и окончательное чтение документа состоится 6 декабря на сессии Законодательного собрания края.

Просмотров:137 Проект краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов принят на сессии Законодательного собрания края в первом чтении. Депутаты проголосовали за концепцию проекта бюджета, прогноз социально-экономического развития края на ближайшие три года, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также параметры главного финансового документа.Выступая перед депутатами, заместитель председателя правительства края - министр финансов края Владимир Бахарь рассказал, что в основу расчета доходов краевого бюджета положен прогноз социально-экономического развития края, предполагающий незначительный рост цен на бюджетообразующие металлы. В 2019 году курс доллара запланирован на уровне 63,9 рубля, цена на нефть – на уровне 63,4 доллара, сообщили в министерстве финансов края.С учетом данного сценария налоговые и неналоговые доходы в 2019 году прогнозируются в сумме около 200 млрд рублей с дальнейшим ростом на 3-5% ежегодно. Основой роста экономики станет реализация крупных проектов в добывающем секторе, металлургии, нефтепереработке, лесном комплексе. Объем инвестиций в крае в 2019 году увеличится до 450,8 млрд рублей, к концу прогнозного периода достигнет около 500 млрд рублей.Как отметил Владимир Бахарь, во внесенном проекте краевого бюджета объем дотаций и целевых средств из федерального бюджета предусмотрен ниже, чем в текущем году. Это связано с завершением мероприятий по подготовке к Универсиаде, а также тем, что значительные объемы федеральных средств еще не распределены между регионами.Расходы краевого бюджета сформированы по программному принципу, т. е. предполагают финансирование 22 государственных программ. Безусловным приоритетом является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных действующим законодательством. Проиндексирован целый ряд социально значимых расходов.«Проект бюджета предусматривает рост расходов на обеспечение увеличенного с 1 сентября 2018 года минимального размера оплаты труда и его повышение с 1 января 2019 года до 18 048 рублей в центральных и южных районах края с учетом дифференциации по территориям края. Продолжится выполнение достигнутых целевых показателей по заработной плате работников бюджетной сферы, обозначенных в указах президента. Также с 1 октября 2019 года запланирована индексация зарплаты всех остальных работников – тех, кто не подпадает под указы и повышение МРОТ – на 4,3%. Дополнительная нагрузка на краевой бюджет в связи с увеличением заработной платы в 2019 году составит около 9,5 млрд рублей», – отметил вице-премьер.После проведения Универсиады акценты бюджетной политики сместятся в сторону городов и районов края. «Новой задачей бюджетной политики является содействие устойчивому развитию муниципальных образований края. Управленческие и финансовые ресурсы мы направим на поддержку территорий и развитие локальной экономики», – рассказал Владимир Бахарь.В проект бюджета включены социальные объекты, в том числе те, строительство которых в предыдущие годы откладывалось. В ближайшие три года будут строиться 15 школ, 9 детских садов и 4 спортивных зала в школах. Начнется строительство нескольких спортивных объектов в территориях. Планируется возведение 41 ФАПа, начало строительства поликлиники и двух родильных домов. Предусмотрено продолжение реставрации объектов культурного наследия в Енисейске к 400-летию города. Планируется обновление двух судов речного флота, ремонт аэропорта в Хатанге. Возобновляется программа переселения граждан из аварийного жилья.По словам вице-премьера, новацией бюджетной политики на предстоящий период станет выполнение стратегических задач развития страны, поставленных в новом майском указе президента. «На сегодняшний день краю уже выделены дополнительные федеральные средства на национальные проекты, которые учтены в представленной правительством края поправке, – подчеркнул Владимир Бахарь. – С учетом этого доходы и расходы краевого бюджета увеличиваются в 2019 году на 9,7 млрд рублей, в 2020 году – на 5,3 млрд рублей, в 2021 году – на 12 млрд рублей». Дополнительно выделенные средства будут распределены ко второму чтению проекта бюджета.Параметры проекта главного финансового документа на 2019 год с учетом поправки выглядят следующим образом: доходы – 223,7 млрд рублей, расходы – 237,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 13,4 млрд рублей.«Важно, что мы продолжаем политику снижения дефицита. В 2020 году он составит 8,9 млрд рублей, а в 2021 году планируется выход на бездефицитный бюджет», – отметил Владимир Бахарь.После обсуждения депутаты Законодательного собрания края проголосовали за предложенные изменения. Дальнейшее постатейное рассмотрение проекта краевого бюджета на 2019-2021 годы продолжится в профильных комитетах парламента. Второе и окончательное чтение документа состоится 6 декабря на сессии Законодательного собрания края.