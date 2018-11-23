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23 ноября 2018, 16:05



Выходные дни в Норильске пройдут без снегопадов.



Просмотров:167 Циклоны ушли с территории нашего города, оба выходных дня после снежной рабочей недели пройдут без осадков. В субботу будет дуть восточный ветер 7-12 метров в секунду, температура воздуха ожидается минус 12-17 градусов. К воскресенью ветер стихнет, и столбик термометра начнет понижаться. Уже к понедельнику ожидается мороз до минус 30 градусов.