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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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22:37 Трехдневный подарок для норильчан. Авиакомпания S7 вместо черной пятницы объявила зеленую
22:19 По факту короткого замыкания в СРК «Арена» в Норильске организована прокурорская проверка
20:36 В Норильске из-за возгорания эвакуировали всех посетителей СРЦ «Арена»
16:14 Волшебный чемоданчик, плюшевый мишка, интересная книжка и почти килограмм конфет получит детвора от компании «Норникель»
16:05 Выходные дни в Норильске пройдут без снегопадов.
16:02 Краевой бюджет на 2019-2021 годы принят в первом чтении. После проведения Универсиады акценты бюджетной политики сместятся в сторону городов и районов края.
15:42 Парламент согласовал кандидатуру защитника коренных малочисленных народов Севера.
15:26 Почетным знаком «Материнская слава» наградили 15 многодетных жительниц края.
15:14 Первый Арктический турнир Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Норильска и Дудинки пройдет в эти выходные.
14:47 Цветаевские чтения пройдут в норильской публичной библиотеке завтра, 24 ноября.
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