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23 ноября 2018, 16:14



Волшебный чемоданчик, плюшевый мишка, интересная книжка и почти килограмм конфет получит детвора от компании «Норникель»

Подарок оформлен в новогодней тематике и упакован в удобный чемоданчик с ручкой, чтобы было удобно переносить. Радует и наполнение подарка. Заинтересует и взрослых, и детей красиво иллюстрированная и познавательная книга «Снег и лед. Путешествие в мир холода». Прочитав ее можно узнать о южном и северном полюсе, откуда берутся снег и лед, из чего сделан снег, а так же различные интересные факты об этих состояниях воды и многое другое. Помимо книжки в чемоданчике прячется очаровательный медвежонок, который может быть использован в качестве оригинального аксессуара. «Медвежонка можно надеть на руку или закрепить на рюкзаке или сумочке, – рассказывает Наталья Гладкая, ведущий специалист отдела региональных мероприятий управления корпоративных проектов ЗФ. – Сладкое наполнение подарка – это 700 грамм конфет от ведущих российских кондитерских фабрик и поздравительная открытка от «Норникеля»». Часть подарков будет передана с благотворительными целями в различные организации, например, такие как центр «Виктория», детский дом, приюта и прочие.

Просмотров:176 Выдача подарков сотрудникам компании уже началась и продлится до 20 декабря этого года. Более 43 тысяч волшебных чемоданчиков получат дети работников филиала и РОКС компании в возрасте до 15 лет.Подарок оформлен в новогодней тематике и упакован в удобный чемоданчик с ручкой, чтобы было удобно переносить. Радует и наполнение подарка. Заинтересует и взрослых, и детей красиво иллюстрированная и познавательная книга «Снег и лед. Путешествие в мир холода». Прочитав ее можно узнать о южном и северном полюсе, откуда берутся снег и лед, из чего сделан снег, а так же различные интересные факты об этих состояниях воды и многое другое. Помимо книжки в чемоданчике прячется очаровательный медвежонок, который может быть использован в качестве оригинального аксессуара.«Медвежонка можно надеть на руку или закрепить на рюкзаке или сумочке, – рассказывает Наталья Гладкая, ведущий специалист отдела региональных мероприятий управления корпоративных проектов ЗФ. – Сладкое наполнение подарка – это 700 грамм конфет от ведущих российских кондитерских фабрик и поздравительная открытка от «Норникеля»».Часть подарков будет передана с благотворительными целями в различные организации, например, такие как центр «Виктория», детский дом, приюта и прочие.