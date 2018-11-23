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23 ноября 2018, 20:36



В Норильске из-за возгорания эвакуировали всех посетителей СРЦ «Арена»

К зданию прибыли пожарных семь пожарных машин, но их помощь не потребовалась. По информации Управления ГОиЧС Администрации Норильска, в 18:47 службой 101 проведена разведка и обследование здания для обнаружения очага возгорания. Как было установлено, в техническом помещении водоподготовки аквапарка обнаружено короткое замыкание в электронасосе, последствия которого были оперативно ликвидированы. Из здания были эвакуированы 1350 человек. Никто не пострадал. Сейчас проводится проверка и расследуются причины случившегося. Выходы перекрыты, работа центра на сегодня не возобновляется.

Просмотров:518 Сообщение о задымлении в аквапарке, расположенном в СРК «Арена» поступило на пульт дежурного пожарной охраны сегодня в 18:42.К зданию прибыли пожарных семь пожарных машин, но их помощь не потребовалась.По информации Управления ГОиЧС Администрации Норильска, в 18:47 службой 101 проведена разведка и обследование здания для обнаружения очага возгорания. Как было установлено, в техническом помещении водоподготовки аквапарка обнаружено короткое замыкание в электронасосе, последствия которого были оперативно ликвидированы.Из здания были эвакуированы 1350 человек. Никто не пострадал.Сейчас проводится проверка и расследуются причины случившегося. Выходы перекрыты, работа центра на сегодня не возобновляется.