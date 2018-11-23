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23 ноября 2018, 22:19



По факту короткого замыкания в СРК «Арена» в Норильске организована прокурорская проверка

По предварительной версии 23.11.2018 в аквапарке СРК «Арена», расположенного на пл. Металлургов г. Норильска, произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Все посетители комплекса были оперативно эвакуированы из здания, пострадавших нет. Ход и результаты проверки взяты на личный контроль и.о. прокурора города. Сведения об итогах надзорных мероприятий будут опубликованы в местных СМИ дополнительно.

Просмотров:76 По поручению и.о. прокурора г. Норильска Хаважа Гутаева организована прокурорская проверка по факту короткого замыкания в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».По предварительной версии 23.11.2018 в аквапарке СРК «Арена», расположенного на пл. Металлургов г. Норильска, произошло короткое замыкание без последующего возгорания. Все посетители комплекса были оперативно эвакуированы из здания, пострадавших нет.Ход и результаты проверки взяты на личный контроль и.о. прокурора города. Сведения об итогах надзорных мероприятий будут опубликованы в местных СМИ дополнительно.