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23 ноября 2018, 22:37



Трехдневный подарок для норильчан. Авиакомпания S7 вместо черной пятницы объявила зеленую

Улететь по выгодным билетам можно будет в период с 1 декабря 2018 года по 26 октября 2019 года. Скидка действует только при покупке билетов туда и обратно в экономклассе. Так, перелет из Москвы в Норильск и обратно будет стоить 19108 рублей.

Просмотров:48 Акция авиакомпании «Зеленая пятница» продлится с 23 по 26 ноября. В этот период S7 распродает билеты по 85 направлениям со скидками до 60 %.Улететь по выгодным билетам можно будет в период с 1 декабря 2018 года по 26 октября 2019 года. Скидка действует только при покупке билетов туда и обратно в экономклассе.Так, перелет из Москвы в Норильск и обратно будет стоить 19108 рублей.