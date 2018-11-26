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26 ноября 2018, 10:47



Сотрудники полиции в торжественной обстановке вручили юным норильчанам первые паспорта.

Полицейские рассказали участникам мероприятия историю паспорта, напомнили о необходимости бережного отношения к главному документу, а также разъяснили им приобретенные права и обязанности граждан РФ. Валерия Шостак поздравила подростков со значимым событием в их жизни. Как отметил Геннадий Маслов, получая такой важный документ как паспорт, юные норильчане становятся полноправными гражданами Российской Федерации: «Я хочу, чтобы этот торжественный день запомнился вам. Сегодня это первый шаг, а впереди вся жизнь, чтобы доказать, что вы достойные граждане нашего государства».

Просмотров:241 Торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации лицам, достигшим 14-летнего возраста, состоялось во Дворце культуры. Мероприятие организовали сотрудники отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Норильску. На церемонии присутствовали родители и друзья юных граждан страны. Первые паспорта девушкам и парням вручила начальник отдела по вопросам миграции городского ОМВД майор полиции Валерия Шостак.Полицейские рассказали участникам мероприятия историю паспорта, напомнили о необходимости бережного отношения к главному документу, а также разъяснили им приобретенные права и обязанности граждан РФ. Валерия Шостак поздравила подростков со значимым событием в их жизни.Как отметил Геннадий Маслов, получая такой важный документ как паспорт, юные норильчане становятся полноправными гражданами Российской Федерации: «Я хочу, чтобы этот торжественный день запомнился вам. Сегодня это первый шаг, а впереди вся жизнь, чтобы доказать, что вы достойные граждане нашего государства».