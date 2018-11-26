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26 ноября 2018, 12:13



Накануне не стало Сергея Лузана - члена Союза писателей России, матерого тундровика, известного поэта, журналиста.

Публиковал стихи в краевой и местной печати. Автор поэтических сборников: «Волчьи звезды» (1996), «Долина семи солнц» (1997), «Дикоросы» (2003), «Седина» (2006); сборника прозы «Кубок ветра» (1998). Стихи и рассказы печатались в сборниках «Встреча» (1982), «Белый олень Сэреко» (1994), «Гнездовье вьюг» (1994), «Мою весну не заметет пурга» (1995), «На поэтическом меридиане» (1998), «Стая» (2001), «Дух зимовья» (2004), «В наших северах» (2005), «Да не покинет вас любовь» (2006). В последние годы Сергей Лузан проживал в Новом Изборске на Псковщине. Известный поэт Юрий Бариев сказал: «Сергей Лузан – мой ровесник, друг и бешено талантливый человек, делающий всё в жизни со страстью...» Лесом сколот небосклон, Ночь повисла смуглой стаей. Брат мой, ветер, где твой дом крышей тихий дым листает? Брат мой, ветер, почему у костра теней так много? Много пламени у Бога, не хватает одному. Вот поэтому в поленьях пламя мечется, чадя. Горячи мои колени. Холод чувствует душа. Сел на ветви брат мой ветер. Снегом пахнет тишина. В черных скалах зверь, наверно, — ощущает взгляд спина. Он всегда везде и рядом, времени привычный зверь. То сорвется камнепадом, то оставит след потерь... В этой наступившей ночи что–то штопает судьбу. Дыр на небе много очень. Сам заштопать не смогу.

Просмотров:255 Родился Сергей Иванович 14 декабря 1946 года в городе Благовещенске. Вырос в городке Мукачево на Западной Украине. Работал матросом промыслового флота на Камчатке. Учился в Москве, был членом «СМОГ» - «самого молодого общества гениев» в 1960-х. В 1970 г. приехал в Норильск. Работал охотником-промысловиком на Таймыре, заведовал Красным Чумом. Исходил пешком весь Таймыр - от Ледовитого океана до эвенкийской тайги. Был проходчиком на норильских рудниках, обходчиком на газопроводе, диктором, журналистом, редактором издательского центра. Работая на телевидении, снял несколько фильмов. С 2000 до 2005 год - председатель Таймырского регионального отделения Союза писателей. Член правления Союза российских писателей, член Союза журналистов. Сергей Лузан - лауреат международных журналистских конкурсов: в Болгарии и Китае. Лауреат премии «Вдохновение» города Норильска за 1996 год, литературной премии Огдо Аксеновой за 1997 год.Публиковал стихи в краевой и местной печати. Автор поэтических сборников: «Волчьи звезды» (1996), «Долина семи солнц» (1997), «Дикоросы» (2003), «Седина» (2006); сборника прозы «Кубок ветра» (1998). Стихи и рассказы печатались в сборниках «Встреча» (1982), «Белый олень Сэреко» (1994), «Гнездовье вьюг» (1994), «Мою весну не заметет пурга» (1995), «На поэтическом меридиане» (1998), «Стая» (2001), «Дух зимовья» (2004), «В наших северах» (2005), «Да не покинет вас любовь» (2006).В последние годы Сергей Лузан проживал в Новом Изборске на Псковщине.Лесом сколот небосклон, Ночь повисла смуглой стаей.Брат мой, ветер, где твой дом крышей тихий дым листает?Брат мой, ветер, почему у костра теней так много?Много пламени у Бога, не хватает одному.Вот поэтому в поленьях пламя мечется, чадя.Горячи мои колени. Холод чувствует душа.Сел на ветви брат мой ветер. Снегом пахнет тишина.В черных скалах зверь, наверно, — ощущает взгляд спина.Он всегда везде и рядом, времени привычный зверь.То сорвется камнепадом, то оставит след потерь...В этой наступившей ночи что–то штопает судьбу.Дыр на небе много очень. Сам заштопать не смогу.