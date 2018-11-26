Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 ноября 2018, 12:25



МФК «Норильский никель» потерпел выездное поражение в перенесенном седьмом туре Суперлиги против МФК «Газпром-ЮГРА» - 0:3 и 3:4.

В ответном матче норильчане смогли дать бой прошлогоднему чемпиону благодаря точным ударам Николая Канивца на 19-й, Болинья на 40-й и Павла Сучилина на 44-й минутах игры. За «Газпром» забили Данил Давыдов (на третьей минуте), Лысков (дважды - на 12-й и 37-й мин.) и Владислав Шаяхметов (на 30-й мин.). По итогам тура «Норникель» с 16 очками в активе остался на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится 8-9 декабря, норильчане дома встретятся с новосибирским «Сибиряком». Более подробный материал о матче «Газпром-ЮГРА» - «Норильский никель» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:206 В первом матче за югорчан отличились Дмитрий Лысков на восьмой, Иван Чишкала на 17-й и Кайо на 50-й минутах.В ответном матче норильчане смогли дать бой прошлогоднему чемпиону благодаря точным ударам Николая Канивца на 19-й, Болинья на 40-й и Павла Сучилина на 44-й минутах игры. За «Газпром» забили Данил Давыдов (на третьей минуте), Лысков (дважды - на 12-й и 37-й мин.) и Владислав Шаяхметов (на 30-й мин.).По итогам тура «Норникель» с 16 очками в активе остался на шестой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится 8-9 декабря, норильчане дома встретятся с новосибирским «Сибиряком».Более подробный материал о матче «Газпром-ЮГРА» - «Норильский никель» читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».