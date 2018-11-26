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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
26 ноября 2018, 12:25

В мобильную приемную губернатора края в городе Норильске обратились 89 граждан.


На прошлой неделе в Норильске работала мобильная приемная губернатора Красноярского края. В течение дня представители администрации губернатора края, органов исполнительной власти края, органов местного самоуправления осуществляли личный прием жителей Норильска, бесплатную юридическую помощь оказывали специалисты органов исполнительной власти края, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и представители регионального отделения Ассоциации юристов России по вопросам земельного, жилищного, наследственного права, мерам социальной поддержки и льготам, в том числе льготам и субсидиям на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Всего в мобильную приемную губернатора края в Норильске обратились 89 граждан, из них на личный прием - 38, за консультативной помощью – 51 человек, приняты 9 письменных обращений, сообщила в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

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