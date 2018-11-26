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26 ноября 2018, 12:27



Авиакомпания NordStar запустила новую программу лояльности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей NordStar Client.

Программа NordStar Client дает возможность участнику использовать начисленные мили для приобретения: авиабилета в экономическом классе обслуживания, авиабилета в бизнес-классе обслуживания, повышения класса обслуживания. Для всех участников программы лояльности NordStar Client предусмотрены особые привилегии, которые зависят от текущего статуса участника. Для держателей золотых и платиновых карт существует возможность дополнительного набора статусных миль, которые рассчитываются в процентах от общего расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета, дополнительно существует возможность набора статусных миль, которые рассчитываются в процентах от общего расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета. Узнать точную информацию о программе лояльности NordStar Client можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.nordstar.ru.

Просмотров:242 Стать участником программы NordStar Client может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации. Чтобы присоединиться к программе, необходимо заполнить заявку в электронном виде на сайте www.nordstar.ru, а также направить на электронную почту client@nordstar.ru документы для подтверждения статуса юридического лица.Программа NordStar Client дает возможность участнику использовать начисленные мили для приобретения: авиабилета в экономическом классе обслуживания, авиабилета в бизнес-классе обслуживания, повышения класса обслуживания.Для всех участников программы лояльности NordStar Client предусмотрены особые привилегии, которые зависят от текущего статуса участника. Для держателей золотых и платиновых карт существует возможность дополнительного набора статусных миль, которые рассчитываются в процентах от общего расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета, дополнительно существует возможность набора статусных миль, которые рассчитываются в процентах от общего расстояния в милях между аэропортами вылета и прилета.Узнать точную информацию о программе лояльности NordStar Client можно по телефону контактного центра авиакомпании 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) и на сайте www.nordstar.ru.