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26 ноября 2018, 12:32



На горных подразделениях Заполярного филиала компании «Норникель» началось поэтапное внедрение новейшей системы диспетчеризации.

Цель внедрения системы диспетчеризации – организация оперативного управления горными работами для повышения их эффективности и безопасности. Система включает в себя комплекс решений по информационному обеспечению в реальном времени службы управления производством, контролю и управлению объемами и качеством добываемой руды, отслеживанию эксплуатации и технического состояния горного оборудования. В частности, на погрузо-доставочных машинах и шахтных самосвалах рудников «Скалистый» и «Октябрьский» устанавливаются многофункциональные программно-аппаратные комплексы. Они позволяют оператору машины получать сменное задание по системам беспроводной связи непосредственно на своем рабочем месте. В задании указываются место погрузки и выгрузки горной массы, количество рейсов и вес перевезенной руды, отводимое время для каждой операции и другие необходимые данные. Сенсоры считывают и передают в реальном времени в диспетчерскую рудника информацию о местоположении машины, её техническом состоянии, объеме загрузки, маршруте следования, производительности за смену и десяткам других параметров. «Таким образом, диспетчер получит возможность в режиме реального времени выявлять отклонения и применять предупреждающие меры, осуществляя непрерывный контроль работы в разрезе каждого технологического процесса, - говорит Максим Сергеевич Барков, начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала ПАО "ГМК «Норильский никель» - Своевременное поступление корректных данных в центр оперативного управления позволит при необходимости производить ежесменное перепланирование, выбирая наиболее эффективный сценарий работы. В итоге мы получим интегрированный процесс планирования и управления производством для выполнения плановых показателей рудника». Для успешной работы внедряемой горной диспетчеризации значительно расширяется ранее созданная на всех рудниках Заполярного филиала инфраструктура беспроводных сетей передачи данных. В рамках реализованного ранее проекта по внедрению системы радиосвязи и позиционирования для работы под землёй было проложено более 300 километров оптических линий связи, установлено различное оборудование регистрации самоходной техники и персонала. В итоге беспроводными сетями будут оснащены все горные выработки, где происходят технологические операции. На следующем этапе подобными комплексами будет оснащена вся технологическая цепочка добычи руды на всех добывающих предприятиях. Это позволит в каждый момент времени получать информацию о ходе любой технологической операции предприятия: количестве и местоположении самоходной техники, массе отгруженной и поднятой на поверхность руды, её содержании, выполнении производственного плана и других показателях, необходимых для оперативного управления производством. Внедрение системы горной диспетчеризации планируется на пяти рудниках Заполярного филиала («Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомол», «Скалистый») до конца 2019 года.

Просмотров:445 Первыми в проект включились рудники «Скалистый» и «Октябрьский». Мероприятия по внедрению горной диспетчеризации на этих предприятиях проводятся в рамках реализуемой в компании программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв».Цель внедрения системы диспетчеризации – организация оперативного управления горными работами для повышения их эффективности и безопасности. Система включает в себя комплекс решений по информационному обеспечению в реальном времени службы управления производством, контролю и управлению объемами и качеством добываемой руды, отслеживанию эксплуатации и технического состояния горного оборудования.В частности, на погрузо-доставочных машинах и шахтных самосвалах рудников «Скалистый» и «Октябрьский» устанавливаются многофункциональные программно-аппаратные комплексы.Они позволяют оператору машины получать сменное задание по системам беспроводной связи непосредственно на своем рабочем месте. В задании указываются место погрузки и выгрузки горной массы, количество рейсов и вес перевезенной руды, отводимое время для каждой операции и другие необходимые данные. Сенсоры считывают и передают в реальном времени в диспетчерскую рудника информацию о местоположении машины, её техническом состоянии, объеме загрузки, маршруте следования, производительности за смену и десяткам других параметров.«Таким образом, диспетчер получит возможность в режиме реального времени выявлять отклонения и применять предупреждающие меры, осуществляя непрерывный контроль работы в разрезе каждого технологического процесса, - говорит Максим Сергеевич Барков, начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала ПАО "ГМК «Норильский никель» - Своевременное поступление корректных данных в центр оперативного управления позволит при необходимости производить ежесменное перепланирование, выбирая наиболее эффективный сценарий работы. В итоге мы получим интегрированный процесс планирования и управления производством для выполнения плановых показателей рудника».Для успешной работы внедряемой горной диспетчеризации значительно расширяется ранее созданная на всех рудниках Заполярного филиала инфраструктура беспроводных сетей передачи данных. В рамках реализованного ранее проекта по внедрению системы радиосвязи и позиционирования для работы под землёй было проложено более 300 километров оптических линий связи, установлено различное оборудование регистрации самоходной техники и персонала. В итоге беспроводными сетями будут оснащены все горные выработки, где происходят технологические операции.На следующем этапе подобными комплексами будет оснащена вся технологическая цепочка добычи руды на всех добывающих предприятиях. Это позволит в каждый момент времени получать информацию о ходе любой технологической операции предприятия: количестве и местоположении самоходной техники, массе отгруженной и поднятой на поверхность руды, её содержании, выполнении производственного плана и других показателях, необходимых для оперативного управления производством.Внедрение системы горной диспетчеризации планируется на пяти рудниках Заполярного филиала («Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомол», «Скалистый») до конца 2019 года.