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26 ноября 2018, 13:20



Участники клуба самодеятельной песни Норильска Алексей и Наталья Газизовы дали концерт в норильской колонии-поселении.

Газизов рассказал, что идею подполковника внутренней службы Хохлова поддержал с радостью. Дело в том, что Алексею не раз приходилось общаться с освободившимися из мест не столь отдаленных, и он сделал вывод, что им, а в первую очередь тем, кто еще отбывает наказание, необходима моральная поддержка, и разговор через песню отличная возможность ее оказать. «В жизни каждого и в любой ситуации всегда есть место вере, надежде и любви, это главное, - подчеркнул Алексей. - Мы пели для души и от души и надеемся, что наши песни смогли натолкнуть наших зрителей на правильные мысли». Актовый зал колонии-поселения вместил сто осужденных. За полтора часа Алексей и Наталья смогли исполнить 26 песен как из репертуара популярных российских авторов-исполнителей, так и собственного сочинения, и рассказать о бардовской песни и бардах. В планах - концерт в колонии строгого режима для отбывающих наказание по тяжким и особо тяжким статьям. Причем для этого выступления придется пересмотреть репертуар - сотрудники ОИК-30 попросили включить больше жизнеутверждающих, позитивных песен, а нагоняющих тоску не исполнять.

Просмотров:238 С предложением спеть для осужденных к семейному дуэту обратился заместитель начальника ОИК-30 Андрей Хохлов. По его словам, такие мероприятия - важная часть воспитательной работы, которая проводится в колонии. Ведь главная задача современного пенитенциарного учреждения не столько изоляция от общества, сколько перевоспитание. Учитывая тот факт, что в ОИК-30, в состав которого и входит колония-поселение, содержатся «первоходы», встать на путь исправления заключенному, который лишен общения с закоренелыми преступниками, вполне возможно.Газизов рассказал, что идею подполковника внутренней службы Хохлова поддержал с радостью. Дело в том, что Алексею не раз приходилось общаться с освободившимися из мест не столь отдаленных, и он сделал вывод, что им, а в первую очередь тем, кто еще отбывает наказание, необходима моральная поддержка, и разговор через песню отличная возможность ее оказать.Актовый зал колонии-поселения вместил сто осужденных. За полтора часа Алексей и Наталья смогли исполнить 26 песен как из репертуара популярных российских авторов-исполнителей, так и собственного сочинения, и рассказать о бардовской песни и бардах.В планах - концерт в колонии строгого режима для отбывающих наказание по тяжким и особо тяжким статьям. Причем для этого выступления придется пересмотреть репертуар - сотрудники ОИК-30 попросили включить больше жизнеутверждающих, позитивных песен, а нагоняющих тоску не исполнять.