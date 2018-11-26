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26 ноября 2018, 13:38



Арестован заместитель управляющего краевого Пенсионного фонда России.

В конце 2017 года отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю был проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение недвижимого имущества для нужд УПФР в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако, как показала экспертиза, стоимость недвижимости была в 2,5 раза меньше и составляла около 54 миллионов рублей. Таким образом, более 70 миллионов рублей были похищены, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю арестован заместитель управляющего Алексей Трофимов. По мнению следствия, он может быть причастен к махинациям с недвижимостью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:267 В Красноярском крае расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.В конце 2017 года отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю был проведен открытый аукцион в электронной форме на приобретение недвижимого имущества для нужд УПФР в Ленинском районе Красноярска. Начальная цена контракта составила более 130 млн рублей, однако, как показала экспертиза, стоимость недвижимости была в 2,5 раза меньше и составляла около 54 миллионов рублей. Таким образом, более 70 миллионов рублей были похищены, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств в отделении Пенсионного фонда России по Красноярскому краю арестован заместитель управляющего Алексей Трофимов. По мнению следствия, он может быть причастен к махинациям с недвижимостью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.