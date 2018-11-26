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26 ноября 2018, 14:05



Со следующего года люди предпенсионного возраста смогут бесплатно повышать квалификацию или проходить профпереподготовку.

Предполагается, что ежегодно профессиональное обучение будут проходить не менее тысячи предпенсионеров, проживающих в крае, сообщило агентство труда и занятости населения Красноярского края. Обучение даст возможность продолжать трудовую деятельность как на прежних рабочих местах, так и на новых. Курсы подготовки будут подбираться в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями соискателей. Отметим, что к гражданам предпенсионного возраста со следующего года будут относиться лица, которым до выхода на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 и менее лет.

Просмотров:236 В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» жители региона предпенсионного возраста смогут бесплатно повысить квалификацию или пройти профессиональное обучение по направлению краевой службы занятости. Данная программа разработана для граждан, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу.Предполагается, что ежегодно профессиональное обучение будут проходить не менее тысячи предпенсионеров, проживающих в крае, сообщило агентство труда и занятости населения Красноярского края.Обучение даст возможность продолжать трудовую деятельность как на прежних рабочих местах, так и на новых. Курсы подготовки будут подбираться в соответствии с пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями соискателей.Отметим, что к гражданам предпенсионного возраста со следующего года будут относиться лица, которым до выхода на страховую пенсию по старости (в том числе досрочную) остается 5 и менее лет.