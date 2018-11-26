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26 ноября 2018, 14:39



Во Дворце спорта «Арктика» состоялся первый Арктический турнир ГТО между командами Норильска и Дудинки.

На торжественном открытии состязаний спортсменов поприветствовал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, который пожелал им высоких результатов и отметил важность комплекса ГТО в жизни спортсменов и физкультурников Севера. Во время турнира была представлена сборная Норильска, которая с 6 по 10 декабря примет участие в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в пяти спортивных дисциплинах. В Красноярск отправятся 12 наших спортсменов в возрасте от 18 до 70 лет и старше, ранее показавшие лучшие результаты по итогам фестивалей ГТО. К слову, среди них немало выдающихся норильских спортсменов, таких как Сергей Мурашов, победитель Всемирных игр и чемпионата Европы по спортивной ходьбе среди ветеранов, или Любовь Галина, участница летних Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике. По итогам же первого Арктического турнира ГТО среди двух северных муниципалитетов победу праздновала сборная Норильска, которой и достался переходящий кубок. В индивидуальном же зачете места распределились следующим образом: среди женщин первое место заняла Ирина Малыхина (Норильск), второе - Полина Вербовникова (Дудинка), третье - Ксения Новикова (Норильск). У мужчин лучший результат показал норильчанин Евгений Кретов, а следом за ним расположились Виталий Чертков (Норильск) и Павел Подрезов (Дудинка). Добавим, что в Норильске движение ГТО обретает все большую популярность. С 2016 года знаки отличия получили 1146 норильчан: 660 – золотых, 349 – серебряных и 137 – бронзовых знаков. А 3561 человек выполнили нормативы ГТО. Кроме того, по итогам 2017 года норильский Центр тестирования ГТО победил в краевом смотре-конкурсе в номинации «Лучший руководитель Центра тестирования», а уже в этом году был признан лучшим Центром тестирования Красноярского края.

Просмотров:218 Турнир прошел по спортивной программе, состоящей из четырех испытаний комплекса ГТО - сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклоны вперед из положения стоя на гимнастической тумбе, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжки в длину с места. Также на мероприятии, которое состоялось в рамках реализации проекта «ГТО: Норильск, на старт!» при поддержке благотворительных фондов «Мир новых возможностей» и «Территория добра», наиболее отличившимся ранее норильчанам были вручены золотые значки Всероссийского физкультуно-спортивного комплекса.На торжественном открытии состязаний спортсменов поприветствовал начальник управления по спорту администрации Норильска Михаил Голуб, который пожелал им высоких результатов и отметил важность комплекса ГТО в жизни спортсменов и физкультурников Севера.Во время турнира была представлена сборная Норильска, которая с 6 по 10 декабря примет участие в региональном этапе зимнего фестиваля ГТО в пяти спортивных дисциплинах. В Красноярск отправятся 12 наших спортсменов в возрасте от 18 до 70 лет и старше, ранее показавшие лучшие результаты по итогам фестивалей ГТО. К слову, среди них немало выдающихся норильских спортсменов, таких как Сергей Мурашов, победитель Всемирных игр и чемпионата Европы по спортивной ходьбе среди ветеранов, или Любовь Галина, участница летних Олимпийских игр 1980 и 1988 годов, многократный победитель чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике.По итогам же первого Арктического турнира ГТО среди двух северных муниципалитетов победу праздновала сборная Норильска, которой и достался переходящий кубок. В индивидуальном же зачете места распределились следующим образом: среди женщин первое место заняла Ирина Малыхина (Норильск), второе - Полина Вербовникова (Дудинка), третье - Ксения Новикова (Норильск). У мужчин лучший результат показал норильчанин Евгений Кретов, а следом за ним расположились Виталий Чертков (Норильск) и Павел Подрезов (Дудинка).Добавим, что в Норильске движение ГТО обретает все большую популярность. С 2016 года знаки отличия получили 1146 норильчан: 660 – золотых, 349 – серебряных и 137 – бронзовых знаков. А 3561 человек выполнили нормативы ГТО. Кроме того, по итогам 2017 года норильский Центр тестирования ГТО победил в краевом смотре-конкурсе в номинации «Лучший руководитель Центра тестирования», а уже в этом году был признан лучшим Центром тестирования Красноярского края.