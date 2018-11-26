Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 ноября 2018, 15:19



В Норильск пришла посылка с наркотиками под видом краски для волос. Получателю преступного груза грозит пожизненное заключение.

Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску в здании почты задержали 23-летнего молодого человека. У него была изъята посылка, в которой находилось три пластиковые банки из-под краски для волос с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом 1976,6 грамма. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненным лишением свободы. Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.

Просмотров:288 Сотрудники полиции пресекли незаконный оборот синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ОМВД России по г. Норильску.Накануне в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Норильску в здании почты задержали 23-летнего молодого человека. У него была изъята посылка, в которой находилось три пластиковые банки из-под краски для волос с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик весом 1976,6 грамма.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет или пожизненным лишением свободы.Подозреваемый задержан, по уголовному делу проводятся следственные мероприятия.