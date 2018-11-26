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26 ноября 2018, 15:45



Новогодние подарки для детей сотрудников бюджетных организаций Норильска уже в пути.

Тем временем «Норникель» уже начал выдавать подарки сотрудникам Заполярного филиала. До 20 декабря свои корпоративные подарки получат дети сотрудников Заполярного филиала в возрасте до 15 лет. В более чем 43 тысячах волшебных чемоданчиков спрятались плюшевые мишки, книжки и по 700 граммов конфет.

Просмотров:279 Сегодня, 26 ноября, судно с волшебным грузом отправилось в Норильск из Мурманска. Ожидается, что на территорию груз придет ближе к 10 декабря. Что будет спрятано в подарках, пока остается сюрпризом.Тем временем «Норникель» уже начал выдавать подарки сотрудникам Заполярного филиала. До 20 декабря свои корпоративные подарки получат дети сотрудников Заполярного филиала в возрасте до 15 лет. В более чем 43 тысячах волшебных чемоданчиков спрятались плюшевые мишки, книжки и по 700 граммов конфет.