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26 ноября 2018, 15:54



Жестовая песня - красиво и трогательно. На Малой сцене ГЦК прошел концерт членов Норильского отделения Всероссийского общества глухих.

Сложно, наблюдая из зала за выступлением глухонемой пары, проникновенно поющей, а точнее, жестикулирующей о любви, сдержать слезы. Вообще, всё, что делают эти необычные артисты - о любви. Ведь для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть понятыми и принятыми, идти по жизни не в одиночку. Жестовая песня - это очень красиво и трогательно. А выступление мимов - очень смешно. Ведь у людей, которые говорят на языке жестов, очень богатая мимика и пластика. И они очень все тонко чувствуют и также тонко передают свои эмоции и чувства. Поддержать артистов с ограниченными возможностями здоровья пришли заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева и депутат городского Совета Леонид Соломаха. «Друзья, я искренне поздравляю всех с этим праздником жизни и творчества, - поприветствовала участников концерта и зрителей Наталья Коростелева. - И искренне благодарю за активное участие в жизни города». «Жизненный оптимизм и положительная энергетика людей с нарушениями слуха и речи заряжают позитивом, - в приветственном слове подчеркнул Леонид Соломаха. - Благодаря вам понимаешь, где реальная проблема, а где пустяк. Вы с таким задором относитесь ко всему, что вы делаете, что невозможно не брать с вас пример. Так что вы - пример для всех норильчан». Также Леонид Антонович пообещал, что отныне на концерты «Планерки» будет приглашаться сурдопереводчик - чтобы слабослышащие и глухие могли не только выступать как участники концерта, как это традиционно и бывает, но и в полной мере насладиться творчеством других как зрители.

Просмотров:285 Норильчане, лишенные возможности слышать и говорить, находят себя в творчестве. Репетиции занимают много времени - слабослышащим и глухонемым не просто попасть в такт, а потом не сбиться и не застесняться, но желание жить полной жизнью, найти и проявить себя настолько сильно, что в итоге получаются очень красивые номера.Сложно, наблюдая из зала за выступлением глухонемой пары, проникновенно поющей, а точнее, жестикулирующей о любви, сдержать слезы. Вообще, всё, что делают эти необычные артисты - о любви. Ведь для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно быть понятыми и принятыми, идти по жизни не в одиночку.Жестовая песня - это очень красиво и трогательно. А выступление мимов - очень смешно. Ведь у людей, которые говорят на языке жестов, очень богатая мимика и пластика. И они очень все тонко чувствуют и также тонко передают свои эмоции и чувства.Поддержать артистов с ограниченными возможностями здоровья пришли заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева и депутат городского Совета Леонид Соломаха.«Друзья, я искренне поздравляю всех с этим праздником жизни и творчества, - поприветствовала участников концерта и зрителей Наталья Коростелева. - И искренне благодарю за активное участие в жизни города».«Жизненный оптимизм и положительная энергетика людей с нарушениями слуха и речи заряжают позитивом, - в приветственном слове подчеркнул Леонид Соломаха. - Благодаря вам понимаешь, где реальная проблема, а где пустяк. Вы с таким задором относитесь ко всему, что вы делаете, что невозможно не брать с вас пример. Так что вы - пример для всех норильчан».Также Леонид Антонович пообещал, что отныне на концерты «Планерки» будет приглашаться сурдопереводчик - чтобы слабослышащие и глухие могли не только выступать как участники концерта, как это традиционно и бывает, но и в полной мере насладиться творчеством других как зрители.