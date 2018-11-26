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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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21:19 Александр Хлопонин стал советником ректора Финансового университета
18:33 Российский философ Михаил Куртов о Норильске: «Проживание здесь - это как некий эксперимент над людьми: высадить их в неподходящем для жизни месте и посмотреть, на что они способны».
17:26 В Норильске в СИЗО содержится женщина с грудным ребенком.
16:38 Более полусотни новобранцев из Норильска сегодня отправятся на краевой призывной пункт.
16:31 В Норильске полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.
16:21 Городской центр культуры готовится к XXXVII Таймырскому фестивалю авторской песни.
16:17 В Норильске подвел итоги фестиваль «Полярная сова-2018». Главная награда, статуэтка из бивня мамонта, улетела в Питер.
15:54 Жестовая песня - красиво и трогательно. На Малой сцене ГЦК прошел концерт членов Норильского отделения Всероссийского общества глухих.
15:45 Новогодние подарки для детей сотрудников бюджетных организаций Норильска уже в пути.
15:19 В Норильск пришла посылка с наркотиками под видом краски для волос. Получателю преступного груза грозит пожизненное заключение.
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