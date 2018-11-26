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26 ноября 2018, 16:17



В Норильске подвел итоги фестиваль «Полярная сова-2018». Главная награда, статуэтка из бивня мамонта, улетела в Питер.

География всероссийского конкурса оказалась как всегда обширна: кроме Норильска и Дудинки в ней значатся Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Пермский, Ставропольский и Красноярский края, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская области и др. С 21 по 23 ноября жюри фестиваля определяло победителей в семи номинациях. Для желающих организовали мастер-классы для детей и взрослых с членами профессионального жюри: Сергеем Серегиным (Москва) - режиссером кинокомпании «Мастер-фильм», постоянным председателем профессионального жюри фестиваля-конкурса «Полярная сова»; Александром Калашниковым (Красноярск), режиссером Красноярской киностудии, звукорежиссером, членом Союза кинематографистов России и Евгением Селивановым (Новосибирск) - директором детской киностудии «Поиск», исполнительным директором ассоциации детских студий мультипликации и фестиваля «Жар-птица». Александр Калашников в публичной библиотеке показал свою последнюю документальную работу «Жесткая сцепка». По итогам просмотров Гран-при получил анимационный фильм «Собачья история» Архипа Варфоломеева из Санкт-Петербурга. Специальный приз имени Исаака Магитона взял мультфильм «Вместе мы друзья» (Анна Громова, Рыбинск). Обладатель приза зрительских симпатий определился детским жюри, сформированным из ребят школы-интерната № 2, им стал мультфильм «Притча о дружбе» студии «Сёльси» из Ханты-Мансийского автономного округа. Работы-победители в номинациях распределились так: * «Анимация» - «Лиса и Голубь» (Лиза Беляева, Самара); * «Познавательная программа для детей» - «Городские легенды» (ТО «Телебашня 31», норильская школа № 31); * «Фильм или видеосюжет, посвященный семье и школе» - короткометражный фильм «Быть или не быть» (фотовидеостудия «КАДР», Дудинка); * «Фильм или видеосюжет на патриотическую тему» - «Вперед, танкисты!» (Егор Добросмыслов, Бердск); * Артем Палкин из Лысьвы стал победителям сразу в двух номинациях - с документальным фильмом «Забытая история» и социальным роликом «Чьё портфолио лучше?»; * «Игровой фильм» - «Сборник. На балл выше» (медиастудии «ICE» из Кодинска Красноярского края); * «Лучший музыкальный фильм» - анимационная работа «Я рисую море» (детская студия «Мультозаврик», вокальная студия «Акварель», Санкт-Петербург). Специальным дипломом жюри «За художественное воплощение образа родного города» анимационный фильм «В серебряных чертогах вьюги» (КВКО «Экран», Норильск). Эта же работа стала лидером голосования в акции «Отдай свой голос лучшим» на сайте «Родины». На церемонии закрытия «Совы» жюри сказали важные слова о ценности полезного сотворчества мудрых взрослых и талантливых детей, пожелали нынешним и будущим участникам разнообразия в поиске тем и форм, удачи, смелости и вдохновения.

Просмотров:219 Всего на конкурс, учредителями которого являются норильское управление по делам культуры и искусства и кинокомплекс «Родина», в этом году поступило 82 заявки от 33 коллективов и 316 участников.География всероссийского конкурса оказалась как всегда обширна: кроме Норильска и Дудинки в ней значатся Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Самара, Пермский, Ставропольский и Красноярский края, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская области и др.С 21 по 23 ноября жюри фестиваля определяло победителей в семи номинациях. Для желающих организовали мастер-классы для детей и взрослых с членами профессионального жюри: Сергеем Серегиным (Москва) - режиссером кинокомпании «Мастер-фильм», постоянным председателем профессионального жюри фестиваля-конкурса «Полярная сова»; Александром Калашниковым (Красноярск), режиссером Красноярской киностудии, звукорежиссером, членом Союза кинематографистов России и Евгением Селивановым (Новосибирск) - директором детской киностудии «Поиск», исполнительным директором ассоциации детских студий мультипликации и фестиваля «Жар-птица». Александр Калашников в публичной библиотеке показал свою последнюю документальную работу «Жесткая сцепка».По итогам просмотров Гран-при получил анимационный фильм «Собачья история» Архипа Варфоломеева из Санкт-Петербурга. Специальный приз имени Исаака Магитона взял мультфильм «Вместе мы друзья» (Анна Громова, Рыбинск). Обладатель приза зрительских симпатий определился детским жюри, сформированным из ребят школы-интерната № 2, им стал мультфильм «Притча о дружбе» студии «Сёльси» из Ханты-Мансийского автономного округа.Работы-победители в номинациях распределились так:* «Анимация» - «Лиса и Голубь» (Лиза Беляева, Самара);* «Познавательная программа для детей» - «Городские легенды» (ТО «Телебашня 31», норильская школа № 31);* «Фильм или видеосюжет, посвященный семье и школе» - короткометражный фильм «Быть или не быть» (фотовидеостудия «КАДР», Дудинка);* «Фильм или видеосюжет на патриотическую тему» - «Вперед, танкисты!» (Егор Добросмыслов, Бердск);* Артем Палкин из Лысьвы стал победителям сразу в двух номинациях - с документальным фильмом «Забытая история» и социальным роликом «Чьё портфолио лучше?»;* «Игровой фильм» - «Сборник. На балл выше» (медиастудии «ICE» из Кодинска Красноярского края);* «Лучший музыкальный фильм» - анимационная работа «Я рисую море» (детская студия «Мультозаврик», вокальная студия «Акварель», Санкт-Петербург).Специальным дипломом жюри «За художественное воплощение образа родного города» анимационный фильм «В серебряных чертогах вьюги» (КВКО «Экран», Норильск). Эта же работа стала лидером голосования в акции «Отдай свой голос лучшим» на сайте «Родины».На церемонии закрытия «Совы» жюри сказали важные слова о ценности полезного сотворчества мудрых взрослых и талантливых детей, пожелали нынешним и будущим участникам разнообразия в поиске тем и форм, удачи, смелости и вдохновения.