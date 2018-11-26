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26 ноября 2018, 16:21



Городской центр культуры готовится к XXXVII Таймырскому фестивалю авторской песни.

Фестиваль начнется в субботу, 1 декабря, в 16 часов конкурсным концертом норильских авторов и исполнителей. Их выступления будет оценивать представительное жюри из гостей фестиваля и известных норильских бардов. Победители будут удостоены звания лауреатов и получат возможность выступить на главной сцене фестиваля - в Большом зале ГЦК. Торжественное открытие любимого бардовского праздника начнется 1 декабря в 19 часов. Ценителей авторской песни ждет встреча с лучшими бардами Норильска и почетными гостями. Детский концерт «Зеленая карета» начнется 2 декабря в 14 часов. Это будет особая песенная программа для норильчат от маститых бардов страны. А в 17 часов северяне споют вместе с участниками легендарного проекта «Песни нашего века». Прозвучат лучшие произведения классиков авторской песни - от Юрия Визбора и Булата Окуджавы до Владимира Высоцкого и Юлия Кима. Во время фестиваля норильчане смогут приобрести диски с записями любимых бардов и познакомиться с фотовыставкой, которая расскажет об истории Таймырского фестиваля авторской песни.

Просмотров:214 В этом году фестиваль, который давно стал визитной карточкой творческого Норильска, состоится в первые дни календарной зимы - 1 и 2 декабря. Почетными гостями станут участники знаменитого бардовского проекта «Песни нашего века». Замечательные авторы и исполнители Галина Хомчик, Вадим и Валерий Мищуки, Дмитрий Богданов и Константин Тарасов в прошлые годы бывали в нашем городе, хорошо известны и по телеэкрану как участники лучших концертов авторской песни.Фестиваль начнется в субботу, 1 декабря, в 16 часов конкурсным концертом норильских авторов и исполнителей. Их выступления будет оценивать представительное жюри из гостей фестиваля и известных норильских бардов. Победители будут удостоены звания лауреатов и получат возможность выступить на главной сцене фестиваля - в Большом зале ГЦК. Торжественное открытие любимого бардовского праздника начнется 1 декабря в 19 часов. Ценителей авторской песни ждет встреча с лучшими бардами Норильска и почетными гостями.Детский концерт «Зеленая карета» начнется 2 декабря в 14 часов. Это будет особая песенная программа для норильчат от маститых бардов страны. А в 17 часов северяне споют вместе с участниками легендарного проекта «Песни нашего века». Прозвучат лучшие произведения классиков авторской песни - от Юрия Визбора и Булата Окуджавы до Владимира Высоцкого и Юлия Кима.Во время фестиваля норильчане смогут приобрести диски с записями любимых бардов и познакомиться с фотовыставкой, которая расскажет об истории Таймырского фестиваля авторской песни.