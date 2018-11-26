Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 ноября 2018, 16:31



В Норильске полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал человек.

По предварительной версии 33-летний водитель грузовика «Скания» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота». В результате столкновения 33-летний водитель легкового автомобиля с места ДТП был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал. Прибывшие на место аварии автополицейские установили, что оба водителя транспортных средств были пристегнуты ремнями безопасности, однако водителю легкового автомобиля понадобилась госпитализация.

Просмотров:259 В прошедшую субботу около 17 часов на объездной автодороге района Талнах в результате столкновения автомобилей пострадал человек, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.По предварительной версии 33-летний водитель грузовика «Скания» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота». В результате столкновения 33-летний водитель легкового автомобиля с места ДТП был госпитализирован. Водитель грузовика не пострадал.Прибывшие на место аварии автополицейские установили, что оба водителя транспортных средств были пристегнуты ремнями безопасности, однако водителю легкового автомобиля понадобилась госпитализация.